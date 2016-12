Wall Street hoorde het voorbije jaar tot de best presterende beurzen. Maar beleggers namen een ruim voorschot op de gouden bergen die Donald Trump belooft, en dat is een groot risico.

Met zo’n 10 procent winst hoorde de Amerikaanse beurs tot de winnaars van 2016. Opmerkelijk omdat een ware politieke revolutie plaatsgreep in de VS en omdat de toekomst - zacht uitgedrukt - niet helder is. Het kan moeilijk anders dan dat de beleggers een voorschot nemen op Trumps belofte om enerzijds de belastingen te verlagen en anderzijds de economie te stimuleren.

Maar de Amerikaanse economie presteert al behoorlijk goed. Daar nog een scheut stimulus bijdoen kan de centrale bank (Fed) ertoe aanzetten de rente volgend jaar sneller dan verwacht voort te verhogen. Die hogere Amerikaanse rente maakt de dollar sterker, en dat is geen goed nieuws voor de nieuwe president. Trump wil meer industriële productie terughalen, maar een duurdere dollar zal de export van die producten bemoeilijken, en zelfs de hele concurrentiepositie van de VS in het gedrang brengen.

Ook de Amerikaanse overheidsschuld zal onvermijdelijk doorwegen, als de fiscale inkomsten dalen door belastingverminderingen. De richtinggevende Dow Jones-index flirt al geruime tijd met de symbolische grens van 20.000 punten, maar veel minder wordt een andere 20.000-grens naar voren geschoven. Met name die van 20.000 miljard dollar overheidsschuld, die dichterbij komt. Zeker nu de langetermijnrente al een tijdje weer in stijgende lijn zit, met een hogere financieringslast tot gevolg.

Beleggers zijn blind voor de onderliggende tegenstrijdigheden in het economische programma van Trump.

In 2017 lijkt het zeker dat de grens van 20.000 twee keer gesloopt zal worden: eenmaal op de beurs en eenmaal op de schuldenberg. Dat is een contradictie op zich. En in ieder geval zal de oplopende schuld de ruimte voor overheidsinvesteringen fors beperken.

Sinds de verkiezing van Trump is de beurs op Wall Street aan een onvermoeibare klim bezig. De ongewone stijl van de vastgoedmagnaat schrikt de beleggers duidelijk niet af, net als zijn impulsieve stijl. Mogelijk omdat de toekomstige president wordt bijgestaan door veteranen van Wall Street en dat vertrouwen geeft. Maar dat maakt de beleggers blind voor de onderliggende tegenstrijdigheden in het economische programma van Trump. Toch kunnen die vroeg of laat boven­drijven.

Wat Trump politiek en economisch echt te bieden heeft, zal pas volgend jaar voluit blijken. Maar nu al is het zeker dat de ruimte om te ontgoochelen erg groot is. Dat geldt op het politieke vlak, maar ook en vooral voor de financiële markten. Een voorschot nemen op vage beloften houdt altijd een groot risico in. En dat is wat gebeurt op de Amerikaanse beurs. Het risico geldt niet alleen voor de beurs van Wall Street overigens. Als de Amerikaanse beurs ziekjes wordt, dan werkt dat wereldwijd aanstekelijk.