Dat de vakbonden en werkgevers in ons land de vredespijp roken, is een goede zaak. De voorwaarde is dat de prijs die voor die vrede moet worden betaald binnen de perken blijft.

De werkgevers en de vakbonden in ons land roken de vredespijp. Ze zijn er na acht jaar nog eens in geslaagd afspraken te maken over loonsverhogingen en andere sociale kwesties, die gelden voor alle bedrijfssectoren in ons land. Dat moet de sociale onrust en de negatieve impact ervan op de economie voor een stuk wegnemen.

De redelijkheid heeft eindelijk nog eens gezegevierd. De vakbonden aanvaarden dat de lonen de komende twee jaar met ten hoogste 1,1 procent omhoog mogen gaan - zonder inflatie. Een grote slag halen ze niet thuis. Maar ze hebben de voorbije jaren geleerd dat nukkig aan de kant blijven staan hen ook niet veel vooruithelpt. De vele stakingen en betogingen die ze organiseerden, hebben niet veel resultaat opgeleverd. Het was alleen een uitlaatklep voor hun frustraties.

Omdat het zo hoort, morren sommige bedrijven over de toegestane loonsverhoging. Die zal jobs kosten, luidt het. Maar ook de werkgevers hebben dit keer het been niet al te stijf gehouden. Minder sociale onrust is hen ook wat waard. En een kleine loonsverhoging moeten de meeste bedrijven kunnen verteren, na de lastenverlagingen die ze kregen door de taxshift van de regering-Michel en nu de economische groei eindelijk weer versnelt.

Maar om de afspraken die de vakbonden en de werkgevers hebben gemaakt in de praktijk te brengen is ook de medewerking nodig van een derde partij, die niet mee aan de onderhandelingstafel zat: de regering. Het is in het verleden meermaals gebeurd dat de vakbonden en de werkgevers een ambitieus sociaal akkoord sloten, maar de hoge kostprijs ervan doodleuk doorschoven naar de regering. Het is een van de redenen voor het voortdurende en moeizame gevecht om de begroting in evenwicht te brengen en een van de oorzaken van de hoge staatsschuld.

Een kat in een zak kopen is gevaarlijk. Daarom heeft de regering-Michel terecht gezegd dat ze, hoewel ze positief staat tegenover het akkoord, de financiële impact ervan zorgvuldig wil berekenen voordat ze haar definitieve zegen geeft. Maar de verwachting is dat de regering zich dit keer enigszins coulant zal opstellen, als een gebaar van goede wil tegenover de vakbonden. De voorwaarde is dat de kostprijs van het akkoord voor de regering beperkt blijft.

Op dat akkoord zit één lelijke vlek: de afspraak om de strengere regels voor het brugpensioen af te zwakken. De vakbonden en de werkgevers waren altijd grote fan van het brugpensioen, omdat ze zo de kostprijs van bedrijfsherstructureringen op de overheid konden afwentelen. Maar intussen is het maatschappelijke besef gerijpt dat iedereen langer moet werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Dat de vakbonden en de werkgevers nu toch opnieuw met uitzonderingen komen aandraven, is niet acceptabel. Daar moet de regering hen streng over toespreken.