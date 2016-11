De regering-Michel is nog niet halfweg en de lokale campagne van vicepremier Kris Peeters is al gestart. Het is moeilijk te geloven dat dat het regeringswerk niet zal bemoeilijken.

We zijn allemaal leerlingen in een vak dat we nooit helemaal zullen bemeesteren. Misschien is dat citaat van Ernest Hemingway even toepasselijk op het politieke vak als de Hemingwayquote die vicepremier Kris Peeters gisteren gaf toen hij aankondigde de CD&V-gemeenteraadslijst voor de stad Antwerpen te trekken: ‘Moed is elegantie in de vuurlijn.’ De vraag die blijft hangen is of Peeters het politieke vak bemeestert en of hij weet wat hij doet. Of grenst moed aan elegant verpakte wanhoop?

Er zijn redenen om dat laatste te vermoeden. CD&V bestaat in de grootste stad van Vlaanderen nauwelijks. In de vorige lokale verkiezingen kwamen de christendemocraten op onder de stadslijst van Patrick Janssens (sp.a), waardoor precieze cijfers lastig zijn. Maar voor de provincieraad nam CD&V zelfstandig deel. De partij haalde in de stad Antwerpen 5,7 procent.

Een tweede reden is dat het boegbeeld van CD&V in 2012, de voormalige partijvoorzitter Marc Van Peel, voor de verkiezingen een filmpje maakte waarin hij de deur van het Antwerps stadhuis stoer dichthield voor Bart De Wever. Na de verkiezingen stapte Van Peel uit het kartel met Janssens om havenschepen voor De Wever te worden.

Een derde reden is dat verhuizen naar een andere stad of gemeente in lokale verkiezingen nog nooit een ‘easy win’ was. Siegfried Bracke (N-VA) kon in Gent in 2012 geen vuist tegen Daniël Termont maken. De verhuis naar Antwerpen van Annemie Turtelboom (Open VLD) draaide in 2012 uit op een fiasco waarbij de communisten van PVDA twee keer zoveel zetels behaalden in de Antwerpse gemeenteraad als de liberalen.

Een laatste reden is dat CD&V in dezelfde kramp dreigt te schieten als na de verkiezingen van twee jaar geleden. Toen ruilde ze een campagne waarin ze pleitte voor een hogere btw en geen vermogensbelastingen in voor een beleid waarin ze geen hogere btw en wel vermogensbelastingen wil. Kris Peeters, die nooit vakminister ging worden, deed exact het omgekeerde.

Als CD&V in 2018 als lokale volkspartij wordt weggespeeld - een CD&V-vrees die in 2012 leefde, maar niet uitkwam - is de identiteitscrisis compleet. In Gent, de tweede stad van Vlaanderen, is de CD&V-campagne al beschadigd voor ze begon. In de derde stad, Brugge, moest ze bij de vorige verkiezingen de burgemeesterssjerp afgeven aan Renaat Landuyt (sp.a).

Het grootste probleem is dat het over meer gaat dan alleen Peeters, CD&V en Antwerpen. De regering-Michel is nog niet eens halfweg. Tot aan de lokale verkiezingen is het nog een kleine twee jaar. Wat doet de minister van Werk ondertussen met de wet-Major? Wat doet hij met de e-commerce in de haven? Het is moeilijk te geloven dat de lokale campagne voor 2018 nog niet begonnen is. Het is moeilijk te zien hoe dat het federale regeringswerk, dat al lastig genoeg loopt, niet nog extra zal bemoeilijken.