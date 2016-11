De Amerikaanse kiezer beslist vandaag wie na een vuile campagne de 45ste president wordt. De Verenigde Staten hebben fors ingeleverd op hun democratische voorbeeldfunctie.

Voor een land dat zich graag aandient als het lichtend baken van vrijheid en democratie was de presidentiële verkiezingscampagne van 2016 een deerniswekkend dieptepunt. Al decennialang zijn de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten een groot mediaspektakel, waarbij gemene trucs, spectaculaire onthullingen en persoonlijke aanvallen gebruikelijk zijn. Maar deze campagne sneed echt diep.

Dat de verkiezingen in de overtreffende trap gingen, is in grote mate op het conto van de Republikeinse kandidaat Donald Trump te schrijven. Hij speelde ongegeneerd in op de onderbuik van de VS: de boze blanke kiezers die zich verraden voelen door Washington, de politiek en het systeem. Hij schuwde geen enkele vorm van populisme en polariseerde bewust het politieke debat. Hij maakte met zijn uitspraken de bestaande verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving nog groter. Hij ging als een politiek incorrecte stoomwals door de campagne. En hij overleefde dat allemaal: zelfs zijn seksisme en getuigenissen over seksueel ongepast gedrag leken hem niet te deren. Trump speelde in op de onderhuidse xenofobie en op de effecten van de globalisering die in sommige staten genadeloos toesloeg.

Het presidentschap belooft hard en moeilijk te worden in een diep verdeeld land, omgeven door wantrouwen.

Zijn Democratische tegenstandster Hillary Clinton, het product van een politieke dynastie, staat voor veel waar de Trump-kiezers niet van moeten weten: een elite die in Washington politiek bedrijft voor een elite. Joe Sixpack op Main Street, vaak een fervent Trump-aanhanger, is dat soort politici beu. Het helpt niet dat Clinton in de problemen kwam met de beruchte e-mailaffaire. Die bevestigde nog eens haar reputatie van leugenachtigheid. Ook in de Democratische Partij is ze niet overal populair en geliefd, laat staan daarbuiten.

Noch Trump noch Clinton vindt genade in de ogen van meer dan de helft van de Amerikanen. Nooit eerder waren de kandidaten zo ongeliefd. Meer dan vier op de vijf Amerikanen vonden de voorbije campagne beneden alle peil.

Dat land moet nu de machtigste vrouw of man ter wereld kiezen. Een land dat grondig met zichzelf overhoop ligt, moet een mandaat geven aan iemand die op voorhand niet op de steun van de helft van de bevolking kan rekenen. Die gang van zaken maakt het voorspellen van de uitslag bijzonder moeilijk.

Bovendien is het niet zeker dat de stembusslag het einde is van het gevecht om de politieke macht in de VS. Het is onzeker of de tegenpartij de verkiezingsuitslag zonder slag of stoot zal aanvaarden. Nu al loeren rechtszaken om de hoek. Door de verkiezingen op voorhand ‘vervalst’ te noemen heeft Trump het democratisch proces op de helling gezet.

Wie ook de 45ste president van de VS wordt, de job is niet benijdenswaardig. Omgeven door wantrouwen in een diep verdeeld land belooft het mandaat hard en moeilijk te worden. Het Witte Huis wordt de volgende vier jaar een kille woonst, wie het ook betrekt.