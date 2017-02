Zaventem-troef

Uitgerekend voor het door werkloosheid geplaagde Brussel zouden jobs voor laaggeschoolden op de luchthaven de oplossing moeten zijn. En níét het probleem.

Neem een handvol regeringen die samengesteld zijn uit andere partijen, voeg er een tiental lokale belangengroepen aan toe, wat sociale media, een discussie over jobs voor de enen en overlast voor de anderen en je krijgt een giftige politieke cocktail zoals ze zelfs in België niet snel worden gemaakt. Dat is het punt waarop we stilaan zijn aanbeland in de discussie over de geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem.

Het doet allemaal terugdenken aan het onzalige politieke jaar 2004, waarin de vraag of het koerierbedrijf DHL zijn activiteiten op de luchthaven van Zaventem mocht uitbreiden een van de kwelgeesten van de tweede regering van premier Guy Verhofstadt werd.

De ingrediënten van de cocktail zijn nog altijd dezelfde. Er is een Brusselse regering geleid door onder meer de PS, het cdH, het voormalige FDF en de sp.a. Er is een Vlaamse regering met de N-VA, CD&V en Open VLD. En op het federale niveau speelt ook de MR mee.

Vervolgens is er iemand die de doos van Pandora opent. In dit geval is dat de Brusselse regering, die de geluidsnormen wil verstrengen. Ook het laatste explosieve element is gisteren toegevoegd. In het Vlaams Parlement zei minister van Mobiliteit Ben Weyts dat cargo- en vliegtuigmaatschappijen dreigen te vertrekken als de strengere geluidsnormen een feit worden.

De vliegroutes boven Zaventem behoren tot het soort politieke problemen die je niet definitief kan oplossen.

Het verleden leert hoe dit soort discussies afloopt: met niemand die echt gelukkig is. Toenmalig minister van Mobiliteit Bert Anciaux omschreef de vluchtroutes boven Zaventem ooit als ‘een klotedossier’. Voor de tweede regering-Verhofstadt was DHL het bewijs dat ze haar dynamiek van de eerste termijn kwijt was. Voor toenmalig staatssecretaris Melchior Wathelet betekende de vliegwet in 2014 het einde van zijn politieke carrière.

Het verleden leert ook dat er maar één manier is om dit soort problemen op te lossen: door ze in de luwte te houden, niet te provoceren en de pijnlijke punten weg te masseren. Het was de manier waarop toenmalig staatssecretaris Etienne Schouppe enkele jaren kon verhinderen dat het probleem overkookte. De vliegroutes boven Zaventem behoren tot het soort politieke problemen die je niet definitief kan oplossen, maar die je hoogstens kan ‘beheren’, zodat ze niet overkoken.

Wat de Brusselse regering nu doet, dreigt die uitweg af te sluiten. De grote ironie is dat ze er een conflict van maakt met de Vlaamse regering, terwijl een groot deel van de overlast én van de kansen allebei voor Brussel zijn. In Vlaams-Brabant bedraagt de werkloosheid minder dan 6 procent. In Brussel schommelt de jongerenwerkloosheid rond 25 procent. En logistiek is voor heel België een troef, ook voor de hoofdstad.

Jobs op de luchthaven zouden voor Brussel de oplossing moeten zijn. Niet het probleem.