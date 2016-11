Zekerheden weg

Waar Donald Trump nu precies voor staat, zal in de volgende maanden moeten blijken.

Trump beloofde een 'brexit+++' en hij kreeg gelijk. Net zoals bij de brexit zorgen de Amerikaanse kiezers voor een verrassing van formaat. De woede en frustratie over de gang van zaken hebben het in het stemhokje gehaald.

Acht jaar geleden kozen de Amerikanen met Barack Obama voor een verandering die er niet kwam. Voor die ingrijpende verandering rekenen ze nu op een puissant rijke zakenman.

Geen consistent programma

Waar de VS naartoe gaan, is onduidelijk omdat Trump zelf geen consistent programma heeft. Maar het is duidelijk dat een aantal zekerheden niet langer meer gelden. De impact van zijn verkiezing zal het grootst zijn in de VS maar voor ons zullen de gevolgen eveneens voelbaar zijn.

Op militair vlak stelde Trump herhaaldelijk en openlijk de werking van de NAVO in vraag. De nieuwe president van de VS heeft genoeg van de gratis rit die Europa onder de vleugels van de VS al geruime tijd rijdt.

De Europese partners in de NAVO voldoen niet aan hun verplichtingen op financieel en militair vlak. Het Amerikaanse interventionisme zal niet langer vanzelfsprekend zijn en de traditionele geopolitieke verhoudingen zullen onder druk komen te staan.

Nieuw tijdperk

Economisch staan we voor een nieuw tijdperk. Trump staat voor een Amerikaans protectionisme, zeg maar islationisme. De vanzelfsprekendheid van de globalisering is nu definitief in vraag gesteld.

Of Trump iets gaat doen aan de grote ongelijkheid die de liberalisering van de wereldhandel heeft meegebracht, is niet zo duidelijk. Wel is de tijd van grote handelsverdragen definitief voorbij.

Trump won de verkiezingen op de onvrede van de Ameerikaanse kiezers die zich achtergelaten voelen omdat hun fabrieken sloten en ze zo hun waardigheid en werk verloren. Wat tot voor kort ondenkbaar leek, wordt nu wel de waarheid.

De kiezers hebben hun macht ontdekt en laten dat nu duidelijk blijken in de stemhokjes. De gelatenheid waarmee decennialang het status quo werd ondergaan is weg. Te lang hebben politici in de VS en elders die onderstroming in de maatschappij onderschat en letterlijk genegeerd. Dat kan nu niet langer.

Tegenstellingen

Trump als president betekent ook dat de openheid van de wereld een flinke knauw krijgt. Niet alleen zullen de standpunten over migratie verharden, maar ook maatschappellijk zullen de tegenstellingen hoog oplopen. Xenofobie en racisme zullen sterker worden.

Of Trump de VS opnieuw groots zal maken, moet nog blijken. Maar meer dan de huidige president Barack Obama zal hij een diepe invloed uitoefenen op de samenleving. De kans is bijzonder klein dat de immense verdeeeldheid die nu heerst in de VS opgelost raakt.

Europese verkiezingen

De verkiezing van Trump is meer dan een schot voor de boeg voor de belangrijke Europese verkiezingen die er volgend jaar aankomen. De populistische partijen zullen de wind nog meer in de zeilen krijgen en de traditionele partijen zullen nog meer onder druk komen. In Frankrijk, Duitsland en Nederland mogen de politici zich nu al zorgen beginnen te maken.

De grootste onbekende bij deze uitslag is de figuur van Trump zelf. Hij is niet de meest stabiele persoon en hij houdt ervan zijn eigen waarheid te creëren. Dat maakt hem onvoorspelbaar en dat is bijzonder gevaarlijk als je de machtigste man ter wereld wordt.

Trump betekent het begin van iets nieuws. Wat dat is, moet de toekomst uitwijzen. Maar wat hij tijdens de campagne heeft laten zien, is niet meteen geruststellend voor de volgende vier jaar. Maar misschien wacht ook daar een verrassing.