De aanslag op een kerstmarkt in Berlijn stelt de discussie over de vluchtelingenopvang op scherp. Bondskanselier Angela Merkel reageerde geschokt, maar waardig. Haar politieke toekomst staat op het spel.

Berlijn is een stad vol historische littekens. De aanslag met een vrachtwagen vlakbij de Gedächtniskirche heeft een hoog symbolisch gehalte. De kerk is het symbool van het kapotgeschoten Berlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl een kerstmarkt een symbool is van warmte en feestelijkheid, met een lange traditie in Duitsland.

Hoewel nog niet alle details van de aanslag bekend zijn, lijkt het erop dat de dader als asielzoeker Duitsland is binnengekomen en met een gekaapte vrachtwagen moedwillig op de menigte inreed. Onvermijdelijk doet het denken aan de aanslag in Nice op 14 juli van dit jaar.

De reactie in Berlijn is beheerst. Merkel zei dat ze diep geschokt was over de aanslag, zeker als hij is gepleegd door iemand die in Duitsland veiligheid kwam opzoeken. De kanselier onthield zich wijselijk van stoere taal of dramatische symboliek. Geen 'we zijn in oorlog', wel de belofte het tot in het kleinste detail uit te zoeken.

Hoe diep de politieke impact zal zijn, valt nu nog niet te voorspellen.

De gruwelijke aanslag is voor Merkel een zware beproeving. Haar tegenstanders - vooral de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) - zullen hem politiek uitbuiten op tien maanden van de Duitse parlementsverkiezingen. 'Dit zijn Merkels' doden', was de eerste reactie uit het AfD-kamp.

Onvermijdelijk zal de discussie over de aanpak van de vluchtelingencrisis voort oplaaien. Sinds de aanrandingen op nieuwjaarsnacht in Keulen werd het beleid van de kanselier steeds scherper op de korrel genomen. Haar uitspraak 'Wir schaffen das' lijkt zich steeds meer tegen haar te keren.

De maatschappelijke discussie over de opvang van de vluchtelingen zit nog niet op een hellend vlak in Duitsland, zoals dat in sommige buurlanden wel het geval is. Voorlopig keren vooral de rechtse populisten zich voluit tegen de aanpak van Merkel. Maar de kritiek groeit en zal onvermijdelijk doorwegen op de verkiezingsstrijd die stilaan op gang getrokken wordt.

Tot nu toe reageerde de Duitse overheid kalm op de kleinere aanslagen die aan deze aanslag voorafgingen. In tegenstelling tot in België of Frankrijk werd geen uitzonderlijke toestand uitgeroepen. De controles werden verscherpt en worden nog verder aangescherpt. Maar er is het duidelijke en uitgesproken besef dat een open en vrije samenleving niet 100 procent veilig kan zijn en dat een terreuraanslag altijd kan, ongeacht de veiligheidsmaatregelen.

Op dezelfde wijze pakt Merkel ook de vluchtelingencrisis aan: kordaat, maar met de openheid die nodig blijft. Ze nam sinds eind september 2015 - het begin van de massale vluchtelingenstroom naar Duitsland en 'Wir schaffen das'- veel bijkomende maatregelen om de stroom in te dammen. Maar ze gaf niet toe aan de politieke druk om van haar lijn af te wijken.

Deze aanslag is een keerpunt voor Duitsland, zoals de aanslagen van 22 maart dat voor ons land waren. Wat de politieke impact zal zijn, valt nog niet te voorspellen.

Toen Merkel op 19 november bekendmaakte dat ze voor de vierde keer kanselier wou worden, werd gezegd dit wel eens de moeilijkste verkiezingen ooit voor haar kunnen worden. Die voorspelling lijkt uit te komen. De aanpak en de afhandeling van de aanslag zullen zwaar doorwegen in het eindoordeel van de Duitse kiezer in september 2017. Een klaarkijkende kanselier weet dat.