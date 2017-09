'Hier is het altijd een beetje oorlog'

Defensie wil zijn cyberspionage-afdeling uitbouwen tot een leger van tweehonderd experts. Want bijna dagelijks proberen hackers ons land aan te vallen, blijkt uit een exclusief bezoek aan een van de belangrijkste spionagediensten van ons land.

In rijen van drie zitten een tiental jonge mannen in jeans en t-shirt met telkens twee schermen en een laptop voor zich computercodes in te tikken. Het zijn burgers, maar we mogen hun gezicht niet in beeld brengen. Aan de muur hangt een groot scherm met virtuele pijltjes die over een wereldkaart heen en weer schieten. ‘Daarop zien we live welke cyberaanvallen plaatsvinden. Dit soort van informatie komt van beveiligingsfirma’s die openbaar maken welke computersystemen aanvallen te verwerken krijgen,’ zegt luitenant-kolonel Filip Gillet, die de cyberafdeling van de militaire inlichtingendienst van ons land leidt.

Er lopen dag en nacht verkenners aan onze poorten, die proberen na te gaan hoe ze kunnen binnen geraken. Filip Gillet Luitenant-kolonel

Dat is ook de taak van de jonge IT-medewerkers in deze zaal. ‘Zij moeten de bescherming van onze systemen garanderen, en nagaan wanneer en hoe men ons probeert aan te vallen.’ Aan de frequentie van de pijltjes op het grote scherm te zien, hebben ze hun handen meer dan vol. Klopt het dat ons land dagelijks cyberaanvallen moet afweren? ‘Er lopen dag en nacht verkenners aan onze poorten, die proberen na te gaan hoe ze kunnen binnen geraken, dat klopt. We moeten dus continu op onze hoede zijn. Maar dat betekent nog niet dat ze dagelijks binnen geraken.’

Zwakheden zoeken

Elders in het gebouw gaan de mannen van Gillet zelf op zoek naar zwakheden in systemen van anderen, om informatie te kunnen bemachtigen of om toe te slaan in geval van conflicten. ‘Het digitale is een cruciaal onderdeel van elke militaire operatie geworden. Wij zijn steeds meer afhankelijk geworden van netwerken: vliegtuigen staan met elkaar in verbinding, soldaten sturen online gegevens door zodat het hoofdkwartier hun exacte posities en hun resterende munitie kent. Je wil natuurlijk niet dat die netwerken stilvallen of onderschept worden door de vijand. En omgekeerd zoek je de zwakheden in de systemen van de andere.

Wat als terroristen de virtuele sleutels van een kerncentrale bemachtigen? Of via hacking onze waterbevoorrading kunnen aantasten? Filip Gillet Luitenant-kolonel

Dat software even machtig kan zijn als conventionele wapens, bewezen de Amerikanen en Israëli enkele jaren geleden al. Met het computerprogramma Stuxnet slaagden ze erin om een vijfde van de centrifuges in de Iraanse kerninstallaties te saboteren. Als het volstaat om wat geeks in een kamer bijeen te brengen, kunnen zulke technieken dan niet heel gevaarlijk worden als ze in handen van terroristen vallen? Gillet: ‘Een kerncentrale hacken is een enorm ingewikkeld en duur proces. Maar je durft inderdaad niet dromen dat terroristen daar ooit in zouden slagen. Of dat ze via hacking onze waterbevoorrading zouden kunnen manipuleren.’

Net daarom vindt Gillet het zo belangrijk om de deuren van zijn hoofdkwartier even open te zetten. Om jongeren duidelijk te maken welke relevante carrière ze hier kunnen uitbouwen. ‘We hopen op enig patriottisme, ja. Want in de cyberwereld is de strikte grens tussen oorlog en vrede heel vaag geworden. Hier is het altijd een beetje oorlog.’

