'It-ontwikkelaars zijn de metselaars van morgen'

Wat moeten onze kinderen in godsnaam nog studeren?

Het is een vraag die vandaag in vele huishoudens wordt gevoerd, inclusief in dat van serie-ondernemer en technoloog Peter Hinssen: 'Er is een enorme hype om voor een STEM-richting te kiezen: science, technology, engineering, mathematics. Er zijn inderdaad veel technologische profielen nodig om die robots aan te sturen of de algoritmes te schrijven die de jobs van bank­bedienden gaan overnemen. Maar op termijn worden zelfs die jobs geautoma­tiseerd, vrees ik.’

Je kan vandaag niet meer zeggen: ‘Ik heb tot mijn 22ste gestudeerd en daar ga ik tot aan mijn pensioen op teren Peter Hinssen Serieondernemer

‘Ik weet niet of het zoveel zin heeft iedereen naar de codeerles te sturen', gaat Hinssen verder. 'De softwareontwikkelaars van morgen worden de metselaars van vandaag: het zijn mensen die digitale bouwstenen op elkaar zetten. En het automatiseren van die jobs zou zelfs eens sneller kunnen gaan dan die van de arbeiders aan de band.’

Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, en Peter Hinssen brengen deze maand elk een boek uit over de economie, die razendsnel aan het veranderen is. Na het lezen van 'The Day after tomorrow' en 'Winnaarseconomie' is de vraag welke jobs straks niet door robots zullen worden ingenomen des te prangender.

Hinssen: ‘In elk geval voor iets wat een breed pers­pectief biedt, en voldoende wendbaar maakt om constant te veranderen. Je kan vandaag niet meer zeggen: ‘Ik heb tot mijn 22ste gestudeerd en daar ga ik tot aan mijn pensioen op teren.’ Creativiteit wordt belangrijker, ook bij mensen die de algoritmes gaan aansturen. Misschien moet je wel filosofie of geschiedenis gaan studeren.’

‘Tegelijk zullen we nog altijd handen­arbeid nodig hebben: iemand die je toilet kan ontstoppen of een lekkere croissant kan bakken. Maar de ‘middenjobs’ waar we de jongste jaren steeds meer voor hebben gekozen, komen onder druk. Auditoren, juristen, boekhouders... Rechten, communicatiewetenschappen... dat soort richtingen zou ik niet aanraden.'

In de dienstensector worden de meeste jobs bedreigd, daar zijn Hinssen en De Leus het over eens: 'Kijk maar eens hoeveel administratie er nog met de hand gebeurt bij financiëledienstenbedrijven en sociale secretariaten. Mensen die bij de Partena’s en SD Worx’s van deze wereld werken, die moeten zich zorgen maken.'

'En de banken! Het ontslag van 7.000 werk­nemers bij ING was nog maar het topje van de ijsberg. Mij heeft vooral de reactie van de andere banken getroffen. ‘Slecht gecommuniceerd’, klonk het in koor. Alsof het om een communicatieprobleem gaat. Supersnelle algoritmes gaan enorm veel jobs doen sneuvelen. Alleen de echt competitieve bedrijven zullen overleven.’

10 procent Volgens de OESO zullen tien procent van de jobs verdwijnen. Volgens een recente studie van de universiteit van Oxford zelfs 47 procent.

De Leus: 'Een studie van de universiteit van Oxford voorspelt dat 47 procent van de jobs zal verdwijnen. Dat lijkt overdreven. De OESO heeft het over 10 procent van de jobs. Dat vind ik realistischer. En een kwart van de repetitieve jobs. Vandaag loopt de dienstensector het grootste gevaar. Ironisch, want daar hebben we de voorbije twintig jaar net heel hard op ingezet. Het is die sector die ons recht heeft gehouden.’

‘We moeten opletten dat we niet dezelfde fout maken als met de globalisering', vervolgt de econoom. Iedereen juichte die toe, omdat de vrijhandel ervoor zorgde dat de rijkdom in de wereld toenam. Er zijn inderdaad 300 miljoen Chinezen uit de armoede gekomen, maar wel ten koste van de westerse middenklasse. In het Westen ging 15 procent van de jobs verloren.’

‘Het feit dat die mensen uit de boot vielen, heeft tot het de opmars van het populisme en de verkiezing van Trump geleid. Als we de mensen die hun job verliezen door de digitalisering, die bovendien tien keer sneller gaat dat de globalisering, niet omarmen en nieuwe kansen geven, krijgen we een enorm politiek probleem.’

