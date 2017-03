Hellhole Brussel

De Tijd gaat een jaar na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek in een multimediale special op zoek naar de waarheid achter de clichés over onze hoofdstad.

‘Brussels? It's like living in a hellhole’. Zo dacht de Amerikaanse president Donald Trump vlak na de aanslagen over onze hoofdstad. Brussel kwam het voorbije jaar in het nieuws als <strong>epicentrum van jihadisme</strong>. Als een vieze en gevaarlijke plek, waar politici incompetent zijn, tunnels instorten, en bedrijfsleiders moedeloos de boeken neerleggen.

De Tijd ging - gewapend met camera en microfoon - op zoek naar de waarheid achter de clichés. We spraken met caféuitbaters, ondernemers en zakenadvocaten. We analyseerden de cijfers en goten al die indrukken in een multimediale tocht door Brussel één jaar later.

Onze conclusie: Brussel s'éveille. En hoe. Ontdek hier ons multimediaal verhaal.