Crombez: ‘Taks op effectenportefeuilles komt er nooit'

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez gaat de belasting op effectenportefeuilles die de federale regering wil invoeren geen euro opbrengen.

John Crombez, de voorzitter van de grootste Vlaamse oppositiepartij, deed de federale regering afgelopen week pijn over de pensioenen. Zijn kritiek over het voornemen om de pensioenen voor werkloze 50-plussers te verlagen, bracht de regering-Michel in verlegenheid.

Net zoals de pensioenplannen neemt hij in een weekendinterview met De Tijd de belasting op effectenportefeuilles onder vuur. ‘Die belasting gaat er nooit komen. CD&V krijgt een kat in een zak.’

254 miljoen euro

Met de belasting op effectenportefeuilles kon premier Charles Michel (MR) CD&V-vicepremier Kris Peeters over de streep trekken om in te stemmen met het zomerakkoord. Wie een meer dan 500.000 euro op zo’n portefeuille met aandelen en obligaties heeft staan, zal daarop een belasting van 0,15 procent betalen.

De maatregel moet volgend jaar 254 miljoen euro opbrengen, maar volgens Crombez heeft CD&V zich met een kluitje in het riet laten sturen. Hij trekt de parallel met de speculatietaks, die twee jaar geleden werd ingevoerd.

Speculatietaks

‘CD&V werd eerst zoet gehouden een speculatietaks van 253 miljoen euro. Van Overtveldt sprak de experts tegen die verklaarden dat die belasting niet zou werken, maar hij wist dat het een mislukking zou worden. Die speculatietaks is al afgeschaft hè’, aldus Crombez.

‘Nu krijgt CD&V een belasting op effectenportefeuilles die geen 253 maar 254 miljoen euro moet opbrengen. Maar dat gaat niet gebeuren.’ Volgens de sp.a-voorzitter is de taks immers juridisch onhoudbaar omdat wie 499.999 euro op een portefeuille heeft staan, niets betaalt. Wie 500.001 euro heeft wordt belast op het volledige bedrag.

‘En zelfs als dat niet gebeurt, zal niemand hem betalen’, besluit Crombez. ‘Het is immers niet moeilijk om een portefeuille te laten zakken zodat er minder dan 500.000 euro opstaat. Ik hoor Van Overtveldt zeggen dat hij de achterpoortjes gaat dichtdoen, maar dat heeft hij ook over de speculatietaks gezegd en daar is niets van in huis gekomen.’

