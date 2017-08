Groen pleit voor basispensioen

De partij Groen pleit voor een basispensioen voor iedereen, dat wordt aangevuld in functie van het aantal gewerkte jaren. Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondag gezegd op het jaarlijkse zomerweekend van de partij in Nieuwpoort. De groenen willen ook dat de Vlaamse regering meer investeert in onderwijs, zodat elk kind er de zorgen krijgt die het nodig heeft.