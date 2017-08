Regering wikt privatisering NMBS

De regering-Michel heeft bij de onderhandelingen over het zomerakkoord afgesproken om de komende maanden alle overheidsparticipaties ‘kritisch te bekijken’. ‘Ook de NMBS’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een interview dat morgen in De Tijd verschijnt.

Met een schuldgraad van 106 procent zit ons land in het koppeloton in Europa. De regering-Michel wil die schuld omlaag duwen via de verkoop van overheidsparticipaties. Ze verkocht eerder dit jaar al een kwart van haar belang in BNP Paribas en in de komende maanden staat ook de privatisering van Belfius op de agenda.

Maar daar blijft het niet bij. Alle overheidsparticipaties worden de komende maanden onder de loep genomen, ook dat in de telecomgroep Proximus, het belang in Brussels Airport en ook de NMBS wordt kritisch bekeken, is afgesproken.

De overheid heeft nu 100 procent van de NMBS in handen. Maar een gedeeltelijke privatisering zal worden bekeken. ‘Het is logisch dat we ook de NMBS onder de loep nemen. Er vloeit veel belastinggeld naar toe en het is almaar belangrijkere speler in de economie’, zegt Van Overtveldt. ‘Ik ben voorstander om zaken die al heel lang lopen zoals ze lopen met een kritische blik te bekijken.’