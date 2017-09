'Socialistische vakbond speelt politieke spelletjes'

Premier Charles Michel (MR) noemt spoorstaking van 10 oktober een politieke staking.

Afgelopen week kondigde de socialistische spoorvakbond aan dat ze op 10 oktober gaat staken. ‘Dit is een politieke staking en de vakbond gijzelt zo de bevolking’, zegt premier Charles Michel in interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt.

Volgens de Franstalige liberaal heeft de socialistische spoorbond niet toevallig voor 10 oktober gekozen. ‘Het is de dag van mijn beleidsverklaring in het parlement. Dit gaat niet om de belangen van de werknemers, maar over een gevecht tegen een regering die democratisch is verkozen.’

'Staking niet rationeel'

Michel vindt dat de bonden geen redenen hebben tot staken. ‘Door ons beleid komen er jobs bij en stijgt de koopkracht opnieuw. We maken ook geld vrij om de mensen die het moeilijk hebben iets extra te geven. Daar tegen staken is niet rationeel.’

De premier roept de bevolking op om niet mee te gaan in de logica van de vakbonden. ‘Ik hoop dat de mensen niet naïef zijn en begrijpen dat de socialistische vakbond politieke spelletjes aan het spelen is.’

Lees het interview met premier Charles Michel (MR) in de zaterdageditie van De Tijd.