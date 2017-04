‘Strijd Demir en Beke is een sacochengevecht'

Door te vluchten in randdiscussies ontlopen de meerderheidspartijen het fundamentele debat over identiteit, vindt socioloog Luc Huyse.

Socioloog Luc Huyse, die in de jaren 80 naam maakte met zijn strijd tegen de verzuiling en nog altijd geldt als een van de interessantste denkers over de Belgische politiek, kijkt met lede ogen naar het huidige maatschappelijke debat.

‘We staan voor een zeer belangrijk keuzemoment en de bevolking voelt dat ook zo aan, maar we verliezen ons in randdiscussies’, zegt de 79-jarige academicus in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt.

Moslimpartij

Volgens Huyse moeten we het debat over wat onze identiteit is en hoe we dat invullen ten gronde voeren. ‘Maar wat gebeurt er? CD&V-voorzitter Wouter Beke en N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir vechten een sacochengevecht uit omdat die laatste de christendemocraten heeft weggezet als een moslimpartij. Mensenlief’.

Volgens Huyse ontwijken de meerderheidspartijen het fundamentele debat over hoe we als Belgen en nieuwkomers met elkaar moeten omgaan. ‘Wat we zien, is een vlucht in een burenruzie om het niet over de essentie te hoeven hebben. Kiezers knappen daar uiteindelijk op af en blijven nog teleurgestelder achter.’

Machteloze politiek

In een nieuw essay, dat donderdag op zijn website is verschenen, schetst Huyse het beeld van een machteloze nationale politiek die almaar meer het vertrouwen van de burger verliest. Ook de verkiezingen verliezen volgens hem almaar meer aan geloofwaardigheid.

Huyse schuift enkele oplossingen naar voren, waaronder meer directe inspraak voor de burger. Hij verwijst naar het debat over de Antwerpse Oosterweelverbinding, waarbij de politiek zich uiteindelijk achter de plannen van de actiegroepen schaarde. ‘Ik geloof in zulke vormen van democratie waarin politici en de bevolking de macht delen.’

