Waarom ons land een cyberleger nodig heeft

Defensie werft volop ICT’ers aan om een cyberleger van 200 experts uit te bouwen. Een uitzonderlijk bezoek aan de militaire inlichtingendienst op het hoofdkwartier in Evere leert ons waarom dat nodig is. ‘Vroeger had je vliegtuigen en tanks om een oorlog te voeren. Nu volstaat het enkele geeks in een kelder te stoppen.’