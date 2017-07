Fusiekoorts onder de kerktoren

Nu er in Vlaanderen zes nieuwe fusiegemeenten in de maak zijn, houden ‘poen en postjes’ de Vlaamse burgemeesters stevig in hun greep. Ook in Puurs, Sint-Amands en Bornem slaat de fusiekoorts toe. De jacht op lokale huwelijkspartners is geopend. ‘Laat ons hier vooral geen politiek spelletje van maken.’