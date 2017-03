Rusthuis in drie jaar fors duurder

De gemiddelde factuur stijgt met 10 procent naar 1.640 euro per maand.

Een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum kost gemiddeld 1.640 euro per maand. In die prijs zitten de kosten voor het verblijf, voeding, de verpleging en het energiegebruik. Extra kosten, zoals die voor de dokter, een tv-abonnement of de was, zitten daar niet in. Daardoor kan de maandelijkse factuur tot 200 euro hoger uitvallen.

Dagprijs Vlaamse rusthuizen per gemeente - mobiel Klik hier voor de interactieve kaart

Woonzorgcentra zijn in enkele jaren fors duurder geworden, blijkt uit een doorlichting van de Vlaamse overheid die De Tijd kon inkijken. Volgens de jongste betrouwbare cijfers, die de bank Belfius verzamelde, bleef de kostprijs in 2013 nog beperkt tot 1.500 euro per maand. Dat betekent dat het gemiddelde woonzorgcentrum in drie jaar tijd 10 procent duurder is geworden. Het algemene prijspeil steeg in die periode met 3 procent.

Provincies

Uit de cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de provincies. Zo kost een rusthuisverblijf in Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant een pak meer dan elders in Vlaanderen. Ook zijn OCMW-rusthuizen goedkoper dan vzw-instellingen - denk aan alle woonzorgcentra met Sint in de naam. De commerciële rusthuizen zijn de duurste.

Dagprijs Vlaamse rusthuizen per juridische vorm - mobiel Klik hier voor de interactieve grafiek

De cijfers doen vragen rijzen over de betaalbaarheid van het rusthuis. De maandelijkse kosten liggen intussen al 400 euro hoger dan het gemiddelde werknemerspensioen. ‘Dat maakt van de betaalbaarheid van de ouderenzorg een issue, al moeten we niet panikeren’, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Hij wijst erop dat elke rusthuisbewoner een toelage van 130 euro krijgt uit de Vlaamse zorgverzekering. Ook kunnen ouderen met een beperkt inkomen een beroep doen op een bijkomende premie, die voor de laagste inkomens kan oplopen tot 560 euro per maand. Wel erkent de CD&V’er dat bejaarden meestal in hun eigen reserves moeten tasten om het rusthuis te kunnen betalen.