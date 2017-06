Darya Safai: 'Jullie zouden gerust banger mogen zijn'

Darya Safai is tandarts, ondernemer en vrouwenrechtenactivist. Na 17 jaar in België vreest ze dat het islamisme waarvoor ze Iran ontvluchtte, ook hier opmars maakt. ‘Ik kom vaak in Vlaamse scholen. Wat de vele moslimjongeren me daar vertellen, is angstaanjagend. We moeten ons land verdedigen.’