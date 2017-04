© AFP

Zoals wetenschappers naar congressen gaan, zo verzamelt de mondiale politieke en economische elite jaarlijks in het Zwitserse Davos. In dat tijdelijke - en erg glibberige - centrum van de wereld was deze week pijnlijk voelbaar dat het niet zo duidelijk is wie de richting aangeeft.

Advertentie Advertentie Advertentie

Binnenkijken in de wereld van de macht. Zo voelt jaar na jaar die ene week in januari aan, wanneer de politieke, economische, financiële en academische elite van deze planeet verzamelt in het Zwitserse Alpendorp Davos, voor het Wereld Economisch Forum. Met meer dan drie duizend waren ze er de afgelopen week. Lees meer in onze multimediale longread vanuit Davos

Bron : De Tijd