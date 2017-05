Kloof rijk-arm in OESO blijft hoog

De ongelijkheid tussen rijk en arm blijft hoog, ondanks het lichte economische herstel. Dat blijkt uit een rapport van de denktank OESO. In België nam de ongelijkheid tussen 2007 en 2014 af.

Sinds 2010 is in de geïndustrialiseerde OESO-landen een licht herstel merkbaar van het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid.

Dat economische herstel, schrijft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in een rapportupdate over inkomensongelijkheid (2007-2014), leidde tot een verbetering op de arbeidsmarkt en een stijging van de gezinsinkomens.

Maar het betekende geen ommekeer in de groeiende ongelijkheid van de afgelopen decennia tussen rijk en arm. Meer zelfs, de inkomensongelijkheid in de OESO-landen bleef in 2014 op het historisch hoogtepunt van 2007 hangen.

Inkomen

Volgens het onderzoek daalde het gemiddelde inkomen tussen 2007 en 2010 met gemiddeld 2,1 procent. De daling was sterker bij de laagste (-5,3%) en de hoogste inkomens (-3,6%).

Sinds 2010 leidt het economisch herstel tot een verhoging van het gemiddelde inkomen. Maar die verbetering was meer uitgesproken bij de topinkomens dan bij de 'gemiddelde' en lage inkomens.

Dat veroorzaakte een stijging van de ongelijkheid, weliswaar marginaal. In 2013/2014 lagen de lage inkomens wel nog een pak lager dan voor de crisis. De top- en middeninkomens daarentegen hadden zich in grote mate hersteld tot het niveau van voor de crisis.

Werkloosheid

De afgelopen jaren zag de OESO een daling van de werkloosheid, vooral bij jongeren. Maar de langetermijnwerkloosheid blijft hoog en sommige groepen, zoals laaggeschoolde jongeren, bleven in vele landen kampen met hoge werkloosheid.

Ook de kwaliteit van vele jobs, de jobzekerheid en de lonen gingen erop achteruit. Dat woog vooral op de gezinnen met lage inkomens, waardoor de ongelijkheid tussen arm en rijk hoog bleef. Tegelijk nam de herverdeling (via inkomensbelastingen, werkloosheidsuitkeringen of andere vormen van steun) tijdens het economisch herstel in vele landen af.