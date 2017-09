‘Drie kernmachten op voet van oorlog: ik lig daar wakker van, ja.'

Kim Jong-un stuurt niet aan op een oorlog, maar met zijn provocaties scheert hij wel tegen de grens aan, zegt Korea-specialist Remco Breuker. ‘Een klein misverstand kan tot een wereldoorlog leiden.’

‘Kim Jong-un beseft heus wel dat een aanval op de VS meteen het doodvonnis van zijn land betekent,’ zegt Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. ‘Maar stel je eens voor dat een achttienjarige Noord-Koreaanse grenswacht uit zenuwachtigheid een schot lost richting het Zuiden.'

In het verleden is zoiets al gebeurd, maar met de huidige escalatie kan dat direct tot een tegenaanval leiden. Of stel dat de volgende rakettest foutloopt en het tuig per ongeluk op Japan belandt. Het zou ook kunnen dat de bemanning van een Noord-Koreaanse onderzeeër wil overlopen naar het zuiden, maar dat zoiets niet meteen herkend wordt en beschouwd wordt als een invasie.’

De Chinezen hebben nu openlijk verklaard dat ze de wapens zullen opnemen als de Amerikanen als eerste aanvallen. Remco Breuker Korea-specialist Universiteit Leiden

Breuker, een van de weinige Korea-specialisten van de Benelux, maakt zich zorgen. ‘Vaak zeggen we dat we ergens van wakker liggen, zonder dat letterlijk te bedoelen. Maar nu laat ik er echt mijn slaap voor’, zegt hij. ‘Een van de gevaarlijkste evoluties in de jongste dagen is dat de harde woorden van Donald Trump de Chinezen gedwongen hebben om hun positie over Noord-Korea te verduidelijken. Zij hebben nu openlijk verklaard dat ze de wapens zullen opnemen als de Amerikanen als eerste aanvallen. Dan krijg je verschillende kernmachten die met elkaar in conflict gaan. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn.’

In de hoek

Volgens Breuker zit er een heel doelbewust plan achter de kern- en rakettesten van Kim Jong-un. ‘In het verleden is Noord-Korea maar nipt ontsnapt aan een preventieve aanval van de VS, daar ben ik zeker van. Maar nu duidelijk wordt hoe groot de slagkracht van het land is, zitten de Amerikanen in de hoek. Met een miljoenenstad als Seoul op 60 kilometer van de grens en de aanwezigheid van meer dan 100.000 Amerikanen in de regio zou een vergelding van Kim loodzware gevolgen kunnen hebben. Kim Jong-un zal zijn doel bereiken: het land wordt een machtige kernmogendheid in de regio, waar iedereen bang voor is. Op termijn hoopt hij zo de twee Korea’s te kunnen herenigen.’

Zonder Noord-Koreaanse wapens had Assad nooit kunnen overleven in Syrië. Remco Breuker Korea-specialist Universiteit Leiden

De hoogleraar vreest voor een wapenwedloop die de stabiliteit in de regio bedreigt. ‘Zuid-Korea, heeft al gevraagd om een kernarsenaal te mogen uitbouwen. Maar Japan zal nooit toestaan dat het de enige grootmacht in de regio zonder kernwapens wordt en zal zich ook nucleair willen bewapenen. Wat op zijn beurt weer tot protest en reactie van China zal leiden.’

Volgens de hoogleraar is de Europese terughoudendheid in het conflict naïef. ‘Wij denken dat het conflict zich ver van ons bed afspeelt. Zonder Noord-Koreaanse wapens had Assad nooit kunnen overleven in Syrië. En dan was er misschien nooit zo’n grote vluchtelingenstroom op gang gekomen, die Europa in stukken dreigt te scheuren.’

Zaterdag in De Tijd: wat zijn de gevolgen van het Noord-Koreaans conflict voor de relaties tussen de VS, China, Rusland en Europa?