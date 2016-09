Joëlle Milquet kondigt terugkeer aan naar de politiek

Voormalig minister van Onderwijs Joëlle Milquet (cdH) heeft zaterdag in een interview met de krant Le Soir haar terugkeer naar de politiek aangekondigd. De politica kwam er eveneens terug op haar "ongefundeerde en onrechtvaardige" in verdenkinstelling en zegt dat ze het "slachtoffer" is geworden van een bepaalde pers en een deel van justitie