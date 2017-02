'Schaf al die bedrijfssubsidies gewoon af'

Subsidies maken start-ups kapot en ons fiscaal systeem kent te veel aftrekposten die mensen bevoordelen die het niet nodig hebben. Tot die conclusies komen Ageas-topman Bart De Smet en appbouwer Jeroen Lemaire in Poupehan.

Op papier verschillen de app-bouwer van In the Pocket en de baas van het verzekeringsinstituut Ageas enorm: de verzekeraar die alle risico’s dekt en de jonge onder­nemer die risico opzoekt. Maar als we met hen in Poupehan naar een uitweg uit de Belgische economische impasse zoeken, blijken ze elkaar wonderwel te vinden.

De onkosten om je huis te beveiligen zijn voor de helft fiscaal aftrekbaar. Maar mensen die zo’n installatie kopen, hebben dat geld meestal niet nodig, hè. Bart De Smet CEO Ageas

‘Laat ons de definitie van werk herdenken', zegt De Smet. 'Je mag gerust wat hogere uitkeringen geven, maar laat mensen met een uitkering werken in de zorg, of in de cultuur­sector. Voorts valt in de fiscaliteit enorm veel te winnen. Een voorbeeld: de onkosten om je huis te beveiligen zijn voor de helft fiscaal aftrekbaar. Maar mensen die zo’n installatie kopen, hebben dat geld meestal niet nodig, hè. Schaf dat af en maak alles eenvoudiger.’

Ook Lemaire pleit voor een radicale vereenvoudiging. ‘Ik word ambetant van het subsidiesysteem.'

'Het is een wirwar van kraantjes, en wie er het hardst aan kan draaien, krijgt het meeste geld. Het stuurt zelfs de manier waarop bedrijven groeien. Ik zie start-ups evolueren in de richting van die geldkranen. Dat is nefast, want het neemt hun drive weg om vooral in functie van hun klanten te denken. Dat hele systeem moet op de schop.’

Vakbonden

Na een dagje doorbomen in de diepe Ardennen zijn beiden wel te vinden voor een nieuw Poupehan, om weg van de waan van de dag op zoek te gaan naar een performanter model.

De Smet: ‘Er is weinig te verliezen bij een breed overleg.'

'Maar dan moeten de verschillende stakeholders wel uit hun vastgeroeste positie durven te komen. In de heersende politieke cultuur zijn veel mensen meer bezig met het killen van het voorstel van de tegenpartij dan met het zoeken naar echte oplossingen. Ik kan me niet inbeelden dat de verstandige mensen bij de vakbonden ook niet eens willen samenzitten om radicaal na te denken over wat moet veranderen aan ons systeem. Dat moet toch mogelijk zijn?’

De sense of urgency komt helaas niet spontaan. Ik vrees dat er een zware crisis nodig is voor het zover komt. Jeroen Lemaire CEO In the Pocket

Lemaire: ‘Ik stel voor elke maand een Poupehan te organiseren. Mensen die samenkomen rond een haardvuur om voorbij de waan van de dag te kijken en hun nek uit te steken. Maar die sense of urgency komt helaas niet spontaan. Ik vrees dat er een zware crisis nodig is voor het zover komt.’

Lees het volledige interview zaterdag in De Tijd.