Tobback: 'Schaf lasten op arbeid af'

Bruno Tobback kruist in Poupehan de degens met ondernemer van het jaar Peter Vyncke. Beiden pleiten voor een radicale vernieuwing van ons belastingssysteem. ‘Het hele fiscale systeem mag op de schop, ook de loonlasten,' zegt Tobback. 'Zolang je op een faire manier garandeert dat we genoeg opbrengsten hebben om de pensioenen te betalen, om onze gezondheidszorg op peil te houden, om goed onderwijs te organiseren. En als je een goede manier vindt om de vermogens te belasten, mag je van mij de vennootschapsbelasting halveren.’

Peter Vyncke, CEO van het familiedrijf Vyncke dat warmteketels produceert, vindt dat deze regering tot nog toe de kans miste om de belastingen te hervormen. 'Nu zijn er te veel achterpoortjes waar enkel de rijken beter van worden. En schaf al die subsidies af. Grote bedrijven hebben een subsidioloog in huis. Terwijl die subsidies voor KMO’s bedoeld zijn, maar zij vinden er hun weg niet in. Subsidies zijn in feite heel arrogant. Eén minister en zijn kabinetschef denken dat ze het beter weten dan de markt.’

Tobback kijkt in de richting van een belasting op vermogens, vermogenswinsten of meerwaarden. 'Net nu je op een moment komt dat de gezondheidszorg en de pensioenen tijdelijk onder druk komt te staan, zijn er steeds meer mensen die niet willen bijdragen. Als Marc Coucke zegt dat hij geen belastingen wil betalen op zijn meerwaarden omdat hij daar zelf nuttiger dingen mee kan doen, vind ik dat arrogant. Wat dan? Panda’s en spelers van KV Oostende mee kopen?’



‘Ik wil gerust betalen voor iemand die door ziekte zijn hele leven niet kan betalen’, reageert Vyncke. ‘Maar het profitariaat moeten we eruit schoppen. Als we die mensen willen controleren, staan Rudy De Leeuw en co. op hun achterste poten. Daar heerst enorm veel weerstand tegen.’



Tobback blijft rustig. ‘Het extreme misbruik moet eruit, dat klopt. Sommige zwartwerkers zijn als gangsters die het systeem misbruiken. Maar anderen vinden gewoon geen job in het normale circuit. Omdat ze niet genoeg renderen voor een werkgever. Want de loonkosten zijn hoog, dat begrijp ik. In sommige sectoren, voor sommige functies kan iemand niet rendabel genoeg meer zijn om die loonkosten te verantwoorden. En dus wordt die job niet gecreëerd.’



Een socialist die over de hoge loonkosten begint, dat kan Vyncke niet laten liggen. ‘Als we nu 50 euro aan een werknemer willen geven, kost ons dat 160 euro. Als hij daar pinten mee wil gaan drinken, moet je er nog eens de btw bijrekenen. We betalen dus 160 euro voor 30 euro pinten van onze werknemer. In onze Tsjechische vestiging kost een ingenieur ons de helft. Wie zal er overblijven van de Belgische werknemers in de industrie? De lagere profielen die minder dan 2.000 euro verdienen, en de hogeropgeleiden die heel speciale skills bezitten. Maar alles daartussen vliegt eruit.’



Tobback: ‘Mijn partijvoorzitter zal het misschien niet graag horen, maar voor mij mag de vennootschapsbelasting halveren en mogen ook de loonlasten dalen, je mag ze zelfs afschaffen. Ondernemers boeken nu hun meerwaarde met honderd of zelfs duizend keer minder werknemers dan vroeger. Het is op termijn dus onhoudbaar ons sociaal model overeind te houden met lasten op de lonen. Maar als je A zegt en je sociaal model wil houden, moet je ook B zeggen en het geld elders zoeken.'



Vyncke: ‘Zeg ik dat je nooit een vermogenswinstbelasting kan invoeren? Nee. Maar je kan niet midden in het spel de regels veranderen.’



Tobback: ‘Ik zie zo weinig begrip aan jullie kant. Nog te vaak komen jullie niet verder dan het mantra: ‘Ik ben een werkgever en ik creëer jobs. Aanbid mij.’’

