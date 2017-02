'Waarom zou je spaarboekjes en huurinkomsten niet belasten?'

Belast alle inkomsten uit vermogens aan een vast tarief van pakweg twintig procent, inclusief de rente op spaarboekjes en meerwaarden op vastgoed. Dat is het voorstel van econoom Gert Peersman in de laatste aflevering van onze reeks 'Terug naar Poupehan.'

‘Ik zie niet in waarom we geen dual income tax zouden invoeren, waarbij je alle inkomsten uit arbeid tegen een pro­gressief tarief en die uit vermogen tegen een vast tarief belast’, zegt de Gentse prof. 'Je kan wel een belastingvrije sokkel invoeren, waarbij je de eerste inkomsten vrijstelt. Zo heb je meteen wat progressiviteit in je systeem, waarbij je de armste mensen spaart.’

Caroline Ven en Gert Peersman zoeken een uitweg uit de impasse.

We nodigden Peersman uit samen met ondernemer Caroline Ven, bekend als voormalig gededelegeerd bestuurder van het VKW (nu Etion). Net als onze andere gasten van de voorbije weken denken ze in het Ardeense dorpje na over drastische maatregelen om België weer op het goede spoor te zetten. Centraal onderwerp rond het haardvuur: de hervorming van onze fiscaliteit.

Een goed belastingssysteem is eenvoudig, neutraal en rechtvaardig. Caroline Ven Ondernemer

‘Een goed belastingsysteem is eenvoudig, neutraal en rechtvaardig’, zegt Ven. ‘Eenvoudig: je moet vermijden dat het te veel kost om te innen. Neutraal: je mag geen economische beslissingen uitlokken of ontmoedigen met je belas­tingen, tenzij je roken wil afraden. En de rechtvaardigheid vind je in de progressi­viteit van ons belastingsysteem. Hoe lager je inkomen, hoe kleiner het percentage van je belas­tingen. Alleen lukt dat bij ons niet zo goed, omdat je veel te snel in de hogere schalen belandt.’

Waarom huurinkomsten niet belasten? Dat geld gaat toch maar naar dode stenen. Gert Peersman Professor Economie UGent

Het gevoeligste gevolg van de vermogenswinstbelasting die Peersman voorstelt, is dat ook meerwaarden en huurinkomsten uit vastgoed belast zouden worden. Peersman snapt de controverse daarover niet. ‘Het gaat om geld dat helemaal niet economisch productief is: je investeert het in dode stenen die amper jobs opleveren. Terwijl mensen worden afgeschrikt om te investeren in bedrijven, want je belast wel de dividenden op aandelen. Je leidt ze dus naar vastgoed, met als enig gevolg dat de prijzen van huizen en gronden stijgen. Hetzelfde geldt voor het spaarboekje. Ook dat stimuleert de economie nauwelijks. We belasten in dit land dus vooral de activiteiten die de groei stimuleren: arbeid en vennootschappen.’

Ven heeft wel wat bedenkingen. ‘Dat vermogen is er niet zomaar gekomen. Het komt uit activiteiten die al eens belast zijn geweest. Ergens is dat niet fair. Maar je hebt wel gelijk dat het huidige systeem te complex is. En dat een belasting op vastgoedinkomsten steek houdt.’

