Wemmel dient bezwaar in tegen afschaffing buurtweg door Parking C

De gemeente Wemmel heeft bezwaar ingediend in het kader van het openbaar onderzoek rond de afschaffing van de buurtweg door Parking C in Grimbergen. De afschaffing van deze buurtweg is een voorwaarde voor bouwgroep Ghelamco om een bouwvergunning te krijgen voor het nieuwe nationaal voetbalstadion op deze site. Parking C situeert zich op de grens met Wemmel.