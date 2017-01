'Ook Vlaanderen moet af van politieke intercommunales'

De gepolitiseerde intercommunales zijn geen exclusief Waals probleem. Ook de Vlaamse partijen hebben boter op het hoofd. Dat zeggen historicus Jonathan Holslag en ondernemer-econoom Peter De Keyzer in onze interviewreeks ‘Terug naar Poupehan’.

‘De stormwolken pakken samen. En België staat te zwaaien met een lange ijzeren staaf in het midden van de vlakte. De overheidsschuld is hoog, het aantal mensen dat aan de slag is, ligt onvoorstelbaar laag en er is veel te weinig ondernemerschap’, klinkt de harde diagnose van Peter De Keyzer, oprichter van het consultancybureau Growth Inc en voormalig hoofdecononoom van Petercam en BNP Paribas Fortis.

We lieten De Keyzer in debat gaan met Jonathan Holslag, een bekende criticus van de globalisering. De setting: het Ardeense dorpje Poupehan, waar vier beleidsmakers begin jaren tachtig discreet maatregelen uitwerkten om België uit het economische moeras te halen.

Holslag zegt wel brood te zien in een nieuw ‘Poupehan’, een overleg op hoog niveau om fundamentele hervormingen uit te werken. Maar daar heeft ons land niet de juiste mensen voor, vindt hij. ‘Veel ministers hebben vijf dagen coaching nodig voor zij op het Wereld Economisch Forum de juiste dingen vertellen. Stuur Marc Coucke naar Davos en hij wordt er beschouwd als de hofnar van dienst. Ik zie geen nieuwe Martens, Dehaene of Eyskens, mensen die zowel een boekhoudkundig als een historisch besef hebben. Met Bart De Wever kan je uren over de Vlaamse geschiedenis debatteren. Maar op economisch vlak is hij bijzonder naïef.’

Wallonisering

Het idee dat een zelfstandig Vlaanderen beter zijn eigen boontjes kan doppen, lachen beide specialisten weg. De Keyzer: ‘Het hele “wat we zelf doen, doen we beter”-idee klopt al lang niet meer. Niemand heeft de jongste jaren meer ambtenaren aangenomen dan de Vlaamse overheid’. Holslag heeft het zelfs over een verregaande ‘wallonisering’ van Vlaanderen. ‘Dan heb ik het ook over het enorme aantal intercommunales en raden van bestuur, die totaal gepolitiseerd zijn. En hier is het niet de PS die de postjes uitdeelt, hè.’ De historicus deed zijn uitspraken nog voor het Waalse Publifin-schandaal in alle hevigheid losbarstte.

Het aanpakken van die politieke benoemingen is dan ook één van de recepten die Holslag aandraagt voor een nieuw 'Poupehan-plan'. Tegelijk vraagt hij meer bevoegdheden om topambtenaren een beleid op lange termijn te laten uitstippelen. Peter De Keyzer ziet meer heil in het aanzwengelen van de werkgelegenheid met lagere minimumlonen, en stelt voor om meer te investeren in het onderwijs en het leger. 'De VS blijven niet de politieman van de wereldspelen.'

Gemiste kans

Het duo gaat in het dubbelgesprek herhaaldelijk in de clinch over de vraag of we globalisering en vrijhandel nu al dan niet moeten aanmoedigen. Maar in hun kritiek op de Belgische en Vlaamse politiek vinden ze elkaar wel. De centrum-rechtse regering, die aan de macht kwam met de boodschap dat we even moesten doorbijten, heeft ‘het momentum niet gegrepen’, oordeelt De Keyzer.

Vooral Holslag is bikkelhard over de N-VA, die hij bestempelt als ‘de nieuwe CD&V’, een machtspartij zonder idealen. ‘De partij belandt in de zelfgenoegzaamheid die ze de PS altijd heeft verweten. Een gemiste kans.’

Fons Verplaetse toont de chalet waarin de 'Poupehan-gesprekken' plaatsvonden.