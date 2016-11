Zonder megabocht mist Vlaanderen de klimaattrein

Het klimaatakkoord van Parijs is vrijdag in werking getreden. Maar als Vlaanderen de doelstellingen voor 2030 wil halen, moeten taboes sneuvelen. Dat zal iedereen voelen.

Het klimaatbeleid in België is een opeenstapeling van gemiste kansen en achterhoedegevechten. Maar het akkoord van Parijs trekt wereldwijd de klimaattrein op gang. China en de VS wachten niet.

Tegen 2050 wil de Europese Unie de uitstoot van gassen die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect met 80 tot 95 procent verminderen. De volgende tien tot twintig jaar worden cruciaal om de omslag te maken naar een duurzame samenleving en economie, waarschuwt de klimaateconoom Nicholas Stern van de London School of Economics.

Tegelijk biedt die omschakeling ‘ongelooflijke kansen voor innovatie, creativiteit en groei’, meent Stern. Hij schat dat tot 2030 wereldwijd jaarlijks 5.500 tot 6.000 miljard dollar naar investeringen zal vloeien in nieuwe infrastructuur.

Een land met vier ministers van Leefmilieu schittert op Europese vergaderingen door afwezigheid

Snel op de trein springen, is de boodschap. China en de VS hebben dat begrepen. De twee landen met de hoogste uitstoot ratificeerden het klimaatverdrag van Parijs snel. Zij hopen op een positieve return als ‘first movers’.

De sleutel voor de omschakeling naar een koolstofarme maatschappij is voorspelbaarheid en engagement, weet ook Stern. Dat is de taak van het beleid.

Europees is er al een pad uitgestippeld tot 2030. Alleen: België is officieel nog altijd geen partij bij de uitvoering van het verdrag van Parijs. Vier regeringen en zes parlementen moeten het klimaatverdrag bekrachtigen en dat lukt dit jaar niet meer.

Daarmee is België al jaren in hetzelfde bedje ziek. Een land met vier ministers van Leefmilieu schittert op Europese vergaderingen door afwezigheid. Het toerbeurtsysteem, waarbij elk gewest om beurt mag spreken namens België, leverde de voorbije jaren meestal een lege stoel op. Netwerken in de EU is dus geen prioriteit.

België is wel een van de landen die op de rem staan bij de verdeling in de Europese Unie van de klimaatinspanningen tot 2030. Europa wil tegen dan de CO2-uitstoot door transport, landbouw en bouw met 40 procent verminderen. België moet de uitstoot met 35 procent verminderen. Dat is nog altijd iets minder dan onze directe buurlanden, maar te zwaar, klinkt het.

TO-DO Politiek netwerken De Belgische regionale en federale ministers moeten netwerken: meer bezig zijn met het Europese beleid en aanwezig zijn op Europese ministerraden. ‘Belgische’ samenwerking De regio’s en het federale niveau moeten beter samenwerken en de inspanningen vlotter verdelen. Die duidelijkheid is nodig om investeringen aan te trekken. De juiste keuzes maken De industrie betaalt voor de CO2-vervuiling. Vlaanderen moet dat geld kanaliseren naar investeringen die het klimaat echt ten goede komen. Mee vooraan in de trein België moet een radicale transformatie maken van een slechte klimaatleerling naar een plaats vooraan op de klimaattrein. Om zo bij de ‘first movers’ te zijn. Totaalvisie Een totaalvisie op klimaat en energie voor de komende 15 jaar en later is dringend nodig. Die visie moet ingebed zijn in een engagement voor het beleid.

De Belgische inspanning moet zelf verdeeld worden tussen de gewesten en het federale niveau. Dat wordt een zeer moeilijke discussie. Over de verdeling van de klimaatinspanningen tot 2020 - een daling van de CO2-uitstoot met 15 procent - is acht jaar gebakkeleid.

Het opgepotte geld uit de verkoop van vervuilingsrechten kan nu eindelijk naar Vlaamse klimaatinvesteringen vloeien. Maar worden daarbij de juiste keuzes gemaakt? Van de 299,2 miljoen euro voor de periode 2016-2019 gaat het gros, 262 miljoen euro, naar de bouw van school- en overheidsgebouwen, sociale woningen en wijkrenovatie.

25 miljoen euro gaat naar de vergroening van de bussen van De Lijn en de plaatsing van laadpalen voor groene wagens. Vlaanderen koopt tot 2020 ook nog een deel van de klimaatverplichtingen af met (niet altijd groene) investeringen in arme landen.

Voor de reeds gerealiseerde klimaatinspanningen kreeg België al een slecht Europees rapport.De limiet voor de uitstoot van CO2 in 2020 wordt wellicht overschreden en het aandeel van 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020 wordt moeilijk haalbaar. Het transport is een pijnpunt.Beslissingen over het openbaar vervoer en de bedrijfswagens worden steeds weer uitgesteld.

Een lichtpuntje is de isolatie van gebouwen.De strenge energieprestatienormen voor 2020 worden nu al algemeen toegepast. ‘Er zijn ook innovatieve projecten, maar de doorstroming naar de bedrijven blijft beperkt’, zeggen EU-experts. Energyville, op een oude mijnsite in Genk, onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheid om hernieuwbare energie op te slaan.

Als Vlaanderen de klimaattrein niet wil missen, moet er een proactiever beleid komen, een totaalvisie voor energie en klimaat voor de komende decennia en een duidelijk pad, zeggen EU-experts.De politieke impasse heeft al te lang tot investeringsonzekerheid geleid. Samenwerking tussen de gewesten is primordiaal.

Vanaf 2018 eist Europa een klimaat- en energieplan van elk EU-land met een duidelijke visie en transparantie over de investeringen. Die Europese eis zal de gewesten in ons land tot samenwerking dwingen. Nu worden de beleidsopties in gespreide slagorde genomen.

Antwerpen bant vervuilende dieselwagen. Brussel laat alternerend auto’s toe met even en oneven nummerplaten en Vlaanderen slaat houtkachels in de ban. Ook de subsidiemechanismen verschillen van gewest tot gewest, wat investeerders het leven moeilijk maakt.

Tegen 2050 woont 70 procent van de wereldburgers in steden.België ziet er vanuit het heelal nu al uit als één groot verstedelijkt gebied.Vlaanderen/België kan dus als proeftuin dienen voor een geïntegreerd plan voor duurzaam wonen, werken en bewegen. Als de politieke wil er is.

Marrakesh: eerste halte na Parijs Het klimaatverdrag van Parijs is na minder dan elf maanden al in werking getreden. Maandag begint in Marrakesh de eerste opvolgingsconferentie

van het klimaatverdrag van Parijs. 97 landen, goed voor 67,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen, hebben Parijs al bekrachtigd. Daarbij ook de VS en China. Als Donald Trump VS-president wordt, moet hij drie jaar wachten voor hij kan vragen uit Parijs te stappen. België is voorlopig geen partij bij de conferentie. De EU ratificeerde wel al. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) gaat toch naar Marokko. Ook in Marrakesh blijft het gevoel van urgentie groot. Weerrecords tonen de opwarming van de aarde aan. De druk om de lat snel hoger te leggen bij de nationale klimaatbeloftes is groot. De moeilijkste discussie gaat over centen: de hulp aan armere landen die lijden onder de klimaatverandering. De beloofde 100 miljard dollar per jaar tegen 2020 ligt er nog niet.