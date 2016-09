Begroting redden? Dan moeten deze taboes sneuvelen

De regering is op zoek naar 4,2 miljard voor de begroting van volgend jaar. Welke heilige huisjes zullen volgens specialisten vroeg of laat moeten sneuvelen willen we onze staat betaalbaar houden?

Het plots fors grotere gat in de begroting beroert nu al iets meer dan een week de gemoederen in de Wetstraat. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) beet donderdagavond van zich omdat hij naar eigen zeggen wordt opgevoerd als 'de verpersoonlijking van de budgettaire ontsporing'. Maar dat verandert niets aan het feit dat de regering op zoek moet naar een oplossing.

Met eenmalige maatregelen en wat gemorrel in de marge komen we er niet langer, waarschuwen steeds meer specialisten. Ons overheidsbeslag is 54 procent, maar liefst acht procentpunt meer dan in Nederland. Fundamentele keuzes dringen zich op. Een rondvraag bij economen voor onze weekendkrant levert tien taboes op die we niet langer uit de weg kunnen gaan. Een voorproefje.

1. Perk de ambtenarenpensioenen in

Terwijl iedereen spreekt over een vermogensbelasting, zijn die overheidspensioenen enorme kapitalen die niet belast worden. Geert Noels Topman Econopolis

Volgens experts is het gulle systeem van overheidspensioenen een van de grote bommen onder onze sociale zekerheid. In 1995 waren de pensioenuitkeringen voor ambtenaren goed voor 2 procent van het bbp, nu is dat verdubbeld tot 4 procent. Ze benaderen daarbij de pensioenen van de werknemers, goed voor 5 procent van het bbp, een cijfer dat stabiel bleef tegenover 1995.

‘Terwijl iedereen spreekt over een vermogensbelasting, zijn die overheidspensioenen enorme kapitalen die niet belast worden,’ zegt Econopolis-topman Geert Noels. ‘Ambtenaren bouwen een grote som geld op die beveiligd tegen inflatie en waardevast is.’ Het argument van de overheidsvakbonden dat hun pensioen een vorm van uitgesteld loon is, veegt Noels van tafel. ‘De kost van die pensioenen is zodanig aan het groeien, dat je die kloof niet meer kan verantwoorden.’

2. Beperk de vrijheid van artsen én patiënten

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) ziet de uitgaven voor zorg zelfs na hervormingen en efficiëntiewinsten tegen het midden van deze eeuw bijna verdubbelen tot zo'n 15 procent van het bbp. In geld van vandaag is dat een duizelingwekkende 30 miljard euro. Volgens Bart Van Craeynest (Econopolis) blijkt uit internationale vergelijkingen dat ons land met meer middelen minder efficënt is. ‘Er zijn geen incentives om ziekenhuizen aan te zetten om minder nutteloze onderzoeken te doen. Dat komt omdat ze betaald worden per behandeling.’

Artsen zouden afspraken moeten maken om de medische richtlijnen beter op te volgen. De overheid krijgt te weinig middelen om het overgebruik in kaart te brengen. Investeer in extra controle, en je verdient dat meteen terug. Lieven Annemans Gezondheidseconoom UGent

Annemans pleit er alvast voor om één groot taboe te doorbreken: de therapeutische vrijheid van de artsen. ‘Een deel van de medische wereld staat altijd op zijn achterste poten als je iets zegt over het feit dat er bij ons te veel onderzoeken gebeuren. Maar hun vrijheid eindigt waar die van de ander begint. Artsen zouden afspraken moeten maken om de medische richtlijnen beter op te volgen. De overheid krijgt te weinig middelen om het overgebruik in kaart te brengen. Investeer in extra controle, en je verdient dat meteen terug.’

Tegelijk legt Annemans ook de verantwoordelijkheid bij de patiënten. ‘Nog te veel mensen trekken naar een andere arts voor een derde of vierde opinie. Die durft een bijkomend onderzoek vaak niet weigeren, alhoewel het medisch soms zinloos is. Dus moet je ook de vrijheid van de patiënten aanpakken.’ Het geld dat we zo winnen moeten we volgens Annemans herinvesteren in goede en betaalbare preventie en gezondheidszorg.

3. Schrap het indexmechanisme

België is zo goed als het enige land in Europa dat een systeem kent van automatische loonindexering. ‘Dat is niet meer van deze tijd,’ zegt Voka-econoom Stijn Decock. ‘Kijk maar naar de periode tussen 2007 en 2012. Op een moment van diepe crisis hebben we zeven keer de index overschreden.'

Een mislukte graanoogst in de VS of een oorlog in het Midden-Oosten maakt alles plots duurder, net op een moment dat het economisch minder goed gaat. Schaf dat indexmechanisme dus gewoon af. Stijn Decock Econoom Vok

'Probleem is dat je telkens geregeerd wordt door externe omstandigheden, waar je als werkgever geen vat over hebt. Een mislukte graanoogst in de VS of een oorlog in het Midden-Oosten maakt alles plots duurder, net op een moment dat het economisch minder goed gaat. Schaf dat indexmechanisme dus gewoon af', besluit Decock.

4. Sloop de muren tussen de administraties

Zowat iedereen die we contacteerden is het erover eens dat de lineaire besparingen die jaar op jaar door de administraties gejaagd worden, zinloos zijn. ‘Dat zijn fantoombesparingen, pure volksverlakkerij,’ zegt Itinera-econoom Ivan Van de Cloot. ‘Het is een illusie dat je centraal kan inschatten waar de marges liggen.’

‘Het laaghangend fruit is al lang geplukt,’ beaamt Stijn Decock. ‘Er lopen heus niet zo veel Jomme Dockxen (het ietwat simpele ambtenarentypetje uit de komische televisiereeks 'De Collega's', nvdr.) rond op onze administraties. De werkdruk is er serieus gestegen. De echte efficiëntiewinsten liggen in de processen.’

Bij de regionalisering van sommige overheidsdiensten is het aantal ambtenaren gewoon verdubbeld. Een concreet voorbeeld: wie een gewone rolstoel wil, moet bij het Vlaams agentschap aankloppen. Voor een speciale rolstoel is de federale administratie bevoegd. Frank Van Massenhove Topman Sociale Zekerheid

Frank Van Massenhove, topman van de Sociale Zekerheid, verwijst daarbij expliciet naar de staatshervorming. ‘Bij de regionalisering van sommige overheidsdiensten is het aantal ambtenaren gewoon verdubbeld. Een concreet voorbeeld: wie een gewone rolstoel wil, moet bij het Vlaams agentschap aankloppen. Voor een speciale rolstoel is de federale administratie bevoegd', vertelt hij.

'De enige vraag die we ons zouden moeten stellen is: waar gebeuren de dingen het best? En daarvoor moet je soms muren durven slopen en afstappen van het idee dat alles efficiënter wordt als je het regionaliseert. De oplossing? Over de structuren heen streven naar een eenvoudige front office voor de burger, en een doorgedreven digitalisering in de back office, over alle silo’s en eigenbelangen van de verschillende administraties heen', aldus nog Van Massenhove.

