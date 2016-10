Crombez: ‘Met maatregelen kon regering ontslag bij ING vermijden'

Sp.a-voorzitter John Crombez vindt dat de regering-Michel meer had kunnen doen om de ontslagronde bij de bank ING te vermijden.

Afgelopen maandag heeft ING het ontslag van 3.500 werknemers aangekondigd. De officiële uitleg luidt dat door digitalisering almaar meer mensen mobiel bankieren en dat de bank, die haar hoofdzetel heeft in Nederland, het daardoor in ons land met heel wat minder kantoren en personeel kan doen.

Crombez gelooft die uitleg evenwel niet. ‘De digitalisering is al jaren aan de gang, net zoals de afname van het aantal kantoren. Dat kan niet verklaren waarom de Nederlandse ING-top heeft beslist om er plots zo zwaar tegenaan te gaan’, zegt hij in een weekendinterview dat zaterdag in De Tijd verschijnt. 'Vergeet niet dat ING een miljard euro winst maakt in België.'

Signalen genegeerd

Volgens de sp.a-voorzitter heeft de federale regering signalen vanuit de banksector over nakende ontslagen genegeerd. ‘De bankensector heeft voor de zomer laten verstaan dat ze met de regering wilde praten over het probleem van de lage rente en over de bankentaks. Van zo’n gesprek is er evenwel niets gekomen.'

‘De top van ING in Nederland heeft enkel kunnen vaststellen dat er niets bougeert in België en heeft dan maar voor de hakbijl gekozen’, aldus Crombez. ‘Ik ben er zeker van dat dit drama met de juiste maatregelen had kunnen worden vermeden.’

De socialist wijst erop dat het anders had kunnen lopen. ‘De farmasector dreigde onder de paarse regeringen met ontslagrondes. Er zijn enkele maatregelen genomen en de farma heeft zelfs extra geïnvesteerd.’

Lees het volledige interview met sp.a-voorzitter John Crombez zaterdag in De Tijd.