Forumdebat: 'Minder pensioen hoeft geen ramp te zijn'

Stijn Decock, auteur van Groei of Schaarste © Saskia Vanderstichele

Leven we in een tijdperk van groei, of van schaarste? Wat betekent het voor ons pensioen en onze belastingen? Op die vragen probeert Stijn Decock in zijn boek 'Groei of schaarste' antwoord te geven. Lees het samen met ons.

Advertentie Advertentie Advertentie

Lees verder Uittreksel Groei of Schaarste

Stijn Decock schreef het boek in eigen naam. In het dagelijkse leven is hij de hoofdeconoom van Voka. Opvallende voorstellen uit zijn boek: een negatieve inkomstenbelasting, vouchers in ruil voor een lager pensioen en de ECB die onze wegen betaalt. Die voorstellen vloeien voort uit de analyse van een paradox. Technologen zijn typisch optimistisch en leven in een wereld waar de mogelijkheden exponentieel lijken toe te nemen. Economen daarentegen blijven uitgaan van schaarste en wijzen op problemen zoals de financiering van de vergrijzing. Die tegenstelling heeft veel te maken met het feit dat een aantal grote innovaties leiden tot (vrijwel) gratis consumptie (het gebruik van Google, Facebook, Skype) of dalende prijzen (Airbnb). Die vooruitgang wordt niet gemeten met de klassieke bbp-maatstaf en leidt ook niet tot belastbare geldstromen die de overheid en de sociale zekerheid zouden kunnen financieren. U kan een interview lezen met Stijn Decock over zijn boek en ook hebben we een uittreksel van het boek voor u beschikbaar (zie document bij dit artikel). Het boek zelf kan u vanaf donderdag kopen bij de betere boekhandel. 'Groei of schaarste. De cruciale vraag in tijden van overvloed' van Stijn Decock is uitgegeven bij Lannoo en kost 29,99 euro. Vanaf vandaag tot woensdagmiddag 15 februari kan u reageren in de forumbox hieronder. Spelregels forumdebat Om de kwaliteit van het debat zo hoog mogelijk te houden, hanteren we speciale spelregels. - We raden de deelnemers uiteraard aan het boek te lezen. Lees in elk geval minstens het interview en het uittreksel. - Er is geen haast bij, het forum loopt een week lang. Reacties mogen gerust langer zijn dan de gebruikelijke commentaren, en zijn vooral goed beargumenteerd. - U kan ook reageren op andere deelnemers hun reacties, maar hierbij gaat het uitsluitend over argumenten. Ook reacties zoals 'ik ben het helemaal eens met u' zien we liever niet, we mikken zoals gezegd op argumenten die 'on topic' zijn. - De reacties worden vooraf gemodereerd. Uw post verschijnt niet onmiddellijk. Verscheidene keren tijdens de werkdag worden er nieuwe posts (als die er zijn) gepubliceerd. Bij het einde van het forumdebat, op woensdag 15 februari om 12 uur, is er een livechat met de auteur. Uw reacties zullen daarbij als basis dienen voor een ongetwijfeld diepgaande discussie, die we zullen verwerken tot een artikel. forumgesprek 'groei of schaarste'

Lees verder Uittreksel Groei of Schaarste

Bron : De Tijd