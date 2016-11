Peeters: ‘Niet leuk om als ruziemaker te worden weggezet'

CD&V-vicepremier Kris Peeters vindt dat coalitiepartners hem te gemakkelijk wegzetten als een ruziemaker.

Toen Kris Peeters donderdag aankondigde dat hij de lijsttrekker voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen wordt, presenteerde hij zichzelf als bruggenbouwer. De christendemocraten willen zich profileren als de partij die niet polariseert.

Enkele federale ministers fronsten de wenkbrauwen, want binnen de regering-Michel wordt Peeters gezien als een ruziemaker. ‘Maar dat is perceptie’, zegt de federale vicepremier in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt. Al erkent hij dat die perceptie hem soms pijn doet. ‘Het is niet leuk om als ruziemaker te worden weggezet.'

'DNA is zoeken naar consensus'

‘Als Vlaams minister-president heb ik zeven jaar lang de boel bij elkaar gehouden. Ik ben sindsdien niet fundamenteel veranderd’, zegt het CD&V-boegbeeld. ‘Het DNA van mijn partij is het zoeken naar consensus. We zijn bruggenbouwers, maar geen platte vissen. Als dat dan aanleiding geeft tot fricties… so be it.’

Toch vindt Peeters dat hij te gemakkelijk de schuld krijgt voor de ruzies binnen de regering. ‘De feiten tonen een ander verhaal. Kijk naar de wet voor werkbaar en wendbaar werk, waarin mijn coalitiepartners 85 knelpunten hadden vastgesteld. Ik heb die één voor één weggewerkt, waardoor de wet is goedgekeurd.’

Vennootschapsbelasting

Ook over jongste ruzie over de vennootschapsbelasting valt Peeters naar eigen zeggen evenmin wat te verwijten. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had zijn voorstel voor de hervorming van de bedrijfsbelasting laten doorrekenen door de Hoge Raad van Financiën, waaruit bleek dat het geen gat in de begroting slaat.

‘Het voorstel dat Van Overtveldt heeft overgemaakt is niet hetzelfde als wat er binnen de regering is beslist’, zegt Peeters. 'Dat zeg ik niet alleen, maar ook de premier. Als Van Overtveldt zich niet aan de afspraken houdt, waarom zou ik dan moeten zwijgen?’

