Van Overtveldt: 'Plots meerwaardebelasting invoeren is gevaarlijk'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). © Saskia Vanderstichele

'We moeten er zeer hard voor opletten dat we mensen die willen ondernemen of investeren in onze economie de goesting niet ontnemen', zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

In een interview met De Tijd waarschuwt Van Overtveldt voor het voorstel CD&V op tafel heeft gelegd voor de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen. Dat komt erop neer dat meerwaarden zouden belast worden tegen 30 procent. Kmo’s worden evenwel vrijgesteld en de eerste 50.000 euro meerwaarde eveneens. Die meerwaardebelasting leidde vorige week tot een politieke crisis. Open VLD wil daar niet van weten. Maar CD&V koppelde dat aan de hervorming van de vennootschapsbelasting, een eis van N-VA. Om uit de impasse te geraken, besliste premier Charles Michel om alle hervormingen te laten onderzoeken. Ik heb scenario’s gezien waarbij mensen met een aandelenportefeuille van 75.000 euro toch meerwaardebelasting zouden moeten betalen. Dat zijn niet de 10 procent superrijksten. Johan Van Overtveldt Minister van Financiën (N-VA) Nu het stof gaan liggen is, zegt Van Overtveldt voor het eerst wat hij van van het CD&V-voorstel vindt. Dat alleen de 10 procent rijksten in het vizier komen, zoals CD&V zegt, gelooft Van Overtveldt niet. ‘Ik heb scenario’s gezien waarbij mensen met een aandelenportefeuille van 75.000 euro toch meerwaardebelasting zouden moeten betalen. Dat zijn niet de 10 procent superrijksten.’ Kapitaalbelastingen Volgens Van Overtveldt zal een meerwaardebelasting ‘kwalijke gevolgen hebben voor de Belgische economie’. ‘Plots een nieuwe belasting invoeren is gevaarlijk.’ Daarom moet volgens Van Overtveldt onderzocht worden hoe het volledige landschap van kapitaalbelastingen eruitziet. ‘Want het riedeltje dat België een paradijs is voor vermogenden klopt niet.’ Laten we vooral niet vergeten dat de hervorming van de vennootschapsbelasting eveneens over fiscale rechtvaardigheid gaat. Johan Van Overtveldt Minister van Financiën (N-VA) Als er nieuwe kapitaalbelastingen zouden bijkomen, moeten andere weg. ‘Want de totale belastingdruk mag niet stijgen.’ Van Overtveldt hoopt wel dat de verlaging van de vennootschapsbelasting volgend jaar al kan ingaan. ‘Laten we vooral niet vergeten dat de hervorming van de vennootschapsbelasting eveneens over fiscale rechtvaardigheid gaat. Het is niet eerlijk dat de meeste kmo’s een relatief hoog tarief betalen en veel groter ondernemingen via allerhande aftrekposten veel minder betalen?’ De bedoeling is dat het tarief voor kmo’s volgend jaar zakt tot 20 procent en voor grote ondernemingen van 33,99 naar 31 procent. Tegen het einde van de regeerperiode zou dat respectievelijk 18 en 23 procent moeten zijn. Lees morgen het uitgebreide interview met Johan Van Overtveldt in de De Tijd.

Bron : De Tijd