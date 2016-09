Bourgeois: 'Tegen eind dit jaar Eandis-dossier afronden'

'We moeten nadenken over de vraag of er strategische sectoren zijn waarbij extra regels gelden voor buitenlandse investeringen', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. © Photo News

De soap over het al dan niet toelaten van Chinese investeringen in energiebeheerder Eandis mag zich van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) niet herhalen.

De hele week ruziede de politiek over de vraag of het Chinese overheidsbedrijf State Grid al dan niet zou mogen investeren in energiedistributeur Eandis. Zelfs de Staatsveiligheid moeide zich.

Uiteindelijk strandde de investering doordat het Antwerpse stadsbestuur besliste dat het geen deel wilde uitmaken van de fusie van de zeven intercommunales, de samenwerkingsverbanden van gemeenten, achter Eandis. In Antwerpen gelden lagere tarieven en het stadsbestuur wilde die niet loslaten om tot een fusie te komen. Die fusie was een vereiste om de Chinese investering te laten doorgaan.

Ik vind de coöperatieve gedachte een mooie gedachte. Maar ook een beursgang zullen we onderzoeken. Let wel: niets is beslist. Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat we het dossier tegen het einde van het jaar willen afronden. Geert Bourgeois Vlaams minister-president

'De bal ligt nog steeds in het kamp van de lokale besturen', zo reageert Bourgeois in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt. 'Ze moeten uitzoeken wat de beste oplossing is om investeringen aan te trekken, daarna zal de Vlaamse regering de wettigheid daarvan nagaan. Ik vind de coöperatieve gedachte een mooie gedachte. Maar ook een beursgang zullen we onderzoeken. Let wel: niets is beslist. Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat we het dossier tegen het einde van het jaar willen afronden.’

Een beursgang is toch enkel haalbaar als er een fusie komt tussen de verschillende intercommunales die samen Eandis vormen?

Geert Bourgeois: ‘Ja, maar misschien hoeft dat niet met alle zeven de entiteiten te zijn. De zes intercommunales kunnen ook fuseren zonder Antwerpen.’

U gaat Antwerpen dus niet dwingen om water bij de wijn te doen?

Bourgeois: ‘Nee, ik kan dat ook niet.’

Antwerpen mag lagere tarieven blijven hanteren?

Bourgeois: ‘Ja, al blijft het op termijn wel de bedoeling om naar een meer uniform tarief te gaan. Maar zelfs bij zo’n systeem moeten objectiveerbare afwijkingen mogelijk zijn. Zo is het aanvaardbaar dat in stedelijke gebieden een lager tarief zou gelden omdat de kosten daar lager liggen.’

Hoe gaan we in de toekomst vermijden dat zo’n technisch dossier zo politiek kan ontsporen?

Bourgeois: ‘We zouden moeten nadenken over de vraag of er strategische sectoren zijn waarbij extra regels gelden voor buitenlandse investeringen. In Frankrijk is dat zo: de minister van Economie moet buitenlandse investeringen in water, gezondheid, energie, transport en telecommunicatie goedkeuren. Misschien moeten we ook maar zo'n regeling invoeren, zonder dat we in protectionisme vervallen. Want de huidige situatie is verre van ideaal: tijdens zijn eerste staatsbezoek trok Koning Filip naar China, waar hij opriep om in ons land te investeren. Premier Michel gaat eind oktober hetzelfde doen. Vervolgens investeren de Chinezen en plots zeggen we dat ze niet meer mogen? Zulke beslissingen komen nogal willekeurig over.'

