Een villa met zwembad, maar de ziekenhuisfactuur blijft onbetaald

In Knokke-Heist blijft 11 procent van de facturen onbetaald. Daarmee doet de mondaine kustgemeente het even slecht als Sint-Jans-Molenbeek. Een dag met het incassobureau langs witte villa’s en appartementen met zicht op zee. ‘Op café trakteren ze per fles, maar de huur betalen ze niet.’