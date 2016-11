Arthur Laffer: ‘Trump moet schade voorgangers herstellen'

De winst van Donald Trump 'is schitterend', vindt Arthur Laffer. Als invloedrijke medearchitect van 'reaganomics' verwacht hij de comeback van de minimale overheid. En ja, 'Trump is een fijne kerel'.

‘Het is een mooie dag.’ Arthur Laffer (76) klinkt ondanks een verkoudheid opgetogen aan de telefoon in het Amerikaanse Nashville.

De voormalige economisch adviseur van Ronald Reagan heeft met Donald Trump opnieuw een man naar zijn hart in het Witte Huis. Iemand die zweert bij aanbodeconomie of reaganomics, het idee dat lagere belastingen en deregulering de economische groei aanvuren. Volgens de beruchte Laffer-curve betalen lagere belastingtarieven zichzelf meer dan terug via hogere belastinginkomsten, een idee die met zijn terugverdieneffecten ook de huidige Belgische regering inspireert. Het omgekeerde geldt ook.

Laffer is geen Trump-adviseur, maar biedt als gelijkgestemde een inkijk in diens economisch denken.

Bent u opgetogen met de verkiezing van Trump?

Arthur Laffer: ‘Het is schitterend, ook omdat de Republikeinen het Congres controleren. Het pro-groeibeleid heeft gewonnen. Dat betekent lagere belastingen, het herroepen van Obamacare (goedkopere ziekteverzekering, red.), het schrappen in de Dodd-Frank-bankenwet. Kortom, de schade herstellen die Obama heeft aangericht.’

Economen waarschuwden voor een terugval bij een Trump-zege. U was niet onder de indruk?

Europa begrijpt totaal niet wat er gebeurt in de VS. Wij zijn gewoon anders

Laffer: ‘Europa begrijpt totaal niet wat er gebeurt in de VS. Ik was vorige week in Amsterdam voor een toespraak. De volledige zaal steunde Hillary Clinton. Wij zijn gewoon anders. In Europa heerst het geloof dat de overheid elk probleem kan oplossen, wij denken dat de overheid de problemen veroorzaakt. Trump is trouwens een fijne kerel.’

Kan Trump met een portie aanbodeconomie de VS een boost bezorgen ?

Laffer: ‘Dat heeft hij beloofd. Kijk, de Amerikaanse economie heeft een overdosis medicijnen te slikken gekregen. Het is tijd om die medicijnen geleidelijk weg te nemen en de patiënt op eigen kracht te laten genezen. Er is de voorbije 16 jaar veel schade aangericht onder Obama én George Bush. Waarom is die laatste ooit Irak binnengevallen? Dan waren er nog de stimulusprogramma’s en het massaal opkopen van staatsobligaties door de centrale bank.’

Hebben die laatste interventies niet een economische depressie na de financiële crisis vermeden?

Trump moet meteen de bedrijfsbelasting naar 15 procent verlagen en Obamacare schrappen

Laffer: ‘Ze zijn net de reden dat we de grote recessie gekregen hebben. Heb je al ooit gehoord van een arme die zichzelf naar rijkdom consumeert? De overheid creëert geen inkomen, maar herverdeelt het. Toen we in 1981 met Reagan aan de macht kwamen, hebben we ook de problemen van onze voorgangers geërfd, zoals conflicten in het Midden-Oosten. De voorgaande presidenten waren allemaal naïeve goede zielen die niet begrepen dat Amerika niet de politieman van de wereld moet zijn.’

Creëert het ontbreken van een wereldleider vandaag geen geopolitieke instabiliteit?

Laffer: ‘Dat komt omdat de VS zwak zijn als gevolg van de lage groei. Het is trouwens niet omdat je sterk bent dat je andere landen moet binnenvallen.’

Zullen belastingverlagingen ditmaal werken? Bij Reagan hebben ze enkel forse begrotingstekorten veroorzaakt?

De centrale bank moet helemaal niet onafhankelijk zijn. Wie is in hemelsnaam Yellen om mijn land te leiden?

Laffer: ‘Die belastingverlaging was al in 1981 goedgekeurd, maar werd pas begin 1983 van kracht. Als je weet dat je pas volgend jaar een belastingverlaging krijgt, wat doe je dan? Je probeert elk nieuw inkomen te vermijden tot je de lagere belastingen geniet. Door dat uitstel hebben we een recessie gekregen.'

'Trump mag deze keer niet treuzelen: meteen de bedrijfsbelasting verlagen naar 15 procent, Obamacare herroepen en Dodd-Frank aanpassen. En als er nog eens banken in de problemen komen: bye bye ermee. Wie risico neemt, moet kunnen verliezen.’

Trump heeft zich erg kritisch uitgelaten over de centrale bank en voorzitster Janet Yellen. Is de onafhankelijkheid in gevaar?

Laffer: ‘De centrale bank moet helemaal niet onafhankelijk zijn. Wie is in hemelsnaam Yellen om mijn land te leiden? Ze heeft het recht niet dictator van de VS te zijn. We moeten terug naar een monetair beleid dat vaste regels volgt zoals econoom Milton Friedman voorstelde, zonder macro-economische inmenging.’