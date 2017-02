De Tijd en L'Echo willen Vrijheidsbeeld weer laten schitteren

'Make America Shine Again' © rv

De kranten De Tijd en L'Echo starten vandaag de internationale crowdfundingcampagne 'Make America shine again'. Zo willen ze geld inzamelen om het Amerikaanse Statue of Liberty een grondige poetsbeurt te geven.

Hoewel het vooral om de symboliek van de actie draait, zal het ingezamelde geld ook effectief geschonken worden aan het 'Liberty Ellis Foundation'. Dat staat in voor het onderhoud van het iconische beeld in New York.

Het was de iconische krantenuitgever Joseph Pulitzer die 132 jaar geleden bij zijn lezers geld inzamelde om het Vrijheidsbeeld een voetstuk te kunnen geven.

Crowdfunding

De Tijd en L’Echo volgen nu zijn voorbeeld en organiseren een crowdfunding op www.makeamericashineagain.org. De bedoeling is deze keer om het geoxideerde koperen beeld een poetsbeurt te geven, en met het beeld meteen ook de waarden waarvoor het staat: vrijheid van verkeer, handel of mening. Niet toevallig waarden die vandaag in de verdrukking lijken te komen met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

'We voeren deze campagne omdat vrijheid altijd een motor van economische groei geweest is. Een bron van welvaart. En dus iets wat voor De Tijd en L’Echo nooit genoeg kan schitteren', motiveert Isabel Albers, redactiedirecteur bij Mediafin, uitgever van De Tijd en L’Echo. De kranten schatten de opknapkosten van het monument op 5 miljoen euro.

Eiffel

Communicatiebureau darwin creëerde het idee en werkte de campagne uit. 'Talent en mensen zijn cruciaal voor ons. Beperkingen op het vrije verkeer van personen zijn nefast voor creativiteit en innovatie. Daarom zijn we rond dit thema beginnen denken', zegt Guy Geerts, managing director van darwin.

Het beeld zelf, ontworpen door de architect Gustave Eiffel, werd in 1885 geschonken door de Fransen. In 1886 werd het ingehuldigd door president Cleveland. Door de jaren heen verwelkomde Lady Liberty miljoenen immigranten bij hun aankomst in Amerika op Ellis Island.