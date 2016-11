Donald Trump raakte de juiste snaar

Donald John Trump schokt de wereld en wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Rond 3 uur lokale tijd werd het nieuws bekend. Amerika kiest voor een kamikazepresident.

Het ondenkbare is gebeurd.

Een man die ermee dreigde zijn tegenstander in de gevangenis te gooien, Russische hackers aanmoedigde, met regelmaat vrouwen denigreerde, systematisch werknemers slecht behandelde, contracten niet nakwam, loog over de onbestaande liefdadigheid van zijn fake stichting, zijn campagne aftrapte door Mexicanen ‘verkrachters’ en ‘drugshandelaars’ te noemen, die aan de lopende band liegt, wiens economische plannen volgens specialisten tot een zware recessie zullen leiden, die de grenzen wil sluiten voor moslims, die een muur wil bouwen tussen Mexico en de VS, die zijn fans opjutte om betogers hardhandig aan te pakken, die democratische beginselen ondermijnde, die spotte met journalisten, spotte met gehandicapten, spotte met de vrouwen die hem van aanranding beschuldigden, wordt de leider van het machtigste land ter wereld.

8 november 2016 zal de geschiedenis ingaan als een historische breuk met het verleden, als de dag waarop de VS een ongeleide demagoog verkozen die veel trekken vertoont van de autoritaire leiders met wie hij dweept.

Wat dat betekent voor de wereld is anyone’s guess. De onzekerheid is compleet. De VS hadden de keuze tussen status quo met een historische verkiezing van de eerste vrouw, of een totale schok. Het is het laatste geworden. 8 november 2016 zal de geschiedenis ingaan als een historische breuk met het verleden, als de dag waarop de Amerikanen een volgens velen 'ongeleide demagoog' verkozen die veel trekken vertoont van de autoritaire leiders met wie hij dweept.

Woede tegen Hillary Clinton

Donald Trump, op nationaal niveau de minst geliefde presidentskandidaat in de recente geschiedenis, bouwde een campagne op een discours van populisme, hypernationalisme, xenofobie en algemeen wantrouwen tegenover feiten en de waarheid. Kiezers over heel het land hoorden in hem voor het eerst iemand die een snaar raakt zoals geen andere politicus dat ooit deed. Overal waar Trump sprak, was de woede tastbaar. Niemand was daarvan meer het doelwit dan Hillary Clinton. ‘Sluit haar op!’ werd de populairste slogan van de achterban van Trump, met rode petten op hun hoofd met het opschrift ‘Make America Great Again’.

Vandaag blijkt dat dit discours door een beslissend aantal Amerikanen, onder wie velen uit de blanke middenklasse, over heel het land wordt gesteund. Trump scoort in dichtbevolkte regio’s in het zuiden en in het midwesten. Zijn aanhangers overtreffen de mozaïek van minderheden en progressieven waarop Hillary Clinton haar hoop had gevestigd.

Het was de verkiezing van de emotie over de ideologie, en een misnoegde meerderheid die zich niet vertegenwoordigd voelde blijkt ondanks het karakter van Trump bereid om een enorme gok te wagen.

Met Hillary Clinton verscheen iemand op het stembiljet die een indrukwekkend politiek cv kon voorleggen: ze was de meest actieve first lady ooit, senator uit een van de grootste staten van het land en minister van Buitenlandse Zaken die wereldwijd aanzien genoot. Haar politieke leven stond in het teken van bescherming van zwakken in de samenleving, maar werd gekleurd door gebreken en affaires die door rechts heel doeltreffend zijn uitgebuit. Maar samen met alles dat met elite en politiek establishment (waartoe Clinton en entourage al decennia behoren) te maken heeft, wijst Amerika haar af.

Zwijgende meerderheid

In de plaats van de ervaren politica verkiezen Amerikanen een man die een carrière opbouwde met pompeuze vastgoedprojecten, realitytelevisie, impulsieve Twitterberichten en samenzweringen, zoals die over de geboorteplaats van Barack Obama. Trump bouwde zijn kandidatuur onder meer op de birther-theorie (die claimt dat Obama niet in de VS maar in Kenia is geboren) waarmee hij beruchtheid verwierf. Nu krijgt Trump van diezelfde Obama de sleutels van het Witte Huis in handen. In acht jaar ging Amerika van ‘hope’ naar ‘grope’.

De 70-jarige Trump, die als eerste presidentskandidaat sinds mensenheugenis niet wilde vertellen hoeveel belastingen hij betaalt, neemt iedereen beet die zijn kansen niet serieus nam. Peilingbureaus en data-analisten gaven hem weinig opties voor winst en rekenden Clinton al grotendeels in het Witte Huis, geholpen door een historische opkomst van onder meer de latino’s die Trump had beledigd. Aanhangers van Trump bleven volhouden dat er een zwijgende meerderheid voor de bombastische zakenman bestaat, en die krijgen nu op een oorverdovende manier gelijk.

De verkiezing van Trump is een radicale koerswijziging voor de VS na acht jaar onder president Barack Obama die als eerste president van een minderheid een nieuw hoofdstuk had ingeleid. Zijn beleid en progressieve agenda, die door Clinton volmondig werd geadopteerd, worden met harde hand afgewezen.

Trump mag de komende jaren een of mogelijk ook meerdere zetels in het enorm belangrijke Hooggerechtshof – dat in de voorbije jaren historische beslissingen over holebirechten en abortus nam - selecteren, waardoor dat orgaan een conservatieve kleur krijgt voor minstens een generatie.

Verdeeld land

Meer dan ooit legde verkiezingscampagne van het afgelopen jaar die polarisering bloot langs breuklijnen als ras, regio, geslacht en onderwijsniveau. Wie ook president zou worden, hij of zij kreeg de aartsmoeilijke opgave om te proberen die maatschappelijke en politieke brokken te lijmen. Die taak komt nu in de handen van Donald Trump. Het is een huizenhoog cliché dat de Verenigde Staten een verdeeld land zijn, maar van de nieuwe president weten we niet of hij überhaupt interesse heeft in de uitdaging om de natie te verzoenen.

Kan het allemaal wel meevallen? Daar zijn weinig signalen voor. Uit de campagne van Trump, die bijna anderhalf jaar lang over Amerika heen rolde, kunnen we alleen maar concluderen dat er geen gepolijste versie van de brutale vastgoedmiljardair bestaat. Terwijl de media aan zijn onconventionele uitspattingen verslaafd waren, gaf Trump zelden blijk van een standvastig temperament en rationeel oordeel.

Bovendien krijgt Trump een Republikeins Congres naast zich. De Republikeinse partij behoudt de meerderheid in de Senaat en het Huis. Of dat Trump meer bewegingsruimte zal geven, moet nog blijken. Want binnen zijn partij, waar hij nog maar vier jaar lid van is, was het verzet tijdens zijn hele campagne groot. Maar als er één partij nu in crisis verkeert, dan zijn het wel de Democraten in het post-Obama-tijdperk.

Donald Trump, president-elect

Voortaan is Donald John Trump president-elect. Op 20 januari legt hij de eed af en neemt hij zijn intrek in het Witte Huis. Dan stapt hij in het systeem van checks and balances waaraan hij tot dusver nog niet gebonden was. Dat is een nieuwe realiteit voor Trump, waardoor het mogelijk is dat president Trump anders zal regeren dan kandidaat Trump. De onvoorspelbaarheid regeert, wat schokgolven zendt door de financiële markten en de internationale diplomatie heen.

De enkele Republikeinen die zich vroeg aan de zijde van Trump schaarden, zullen daar waarschijnlijk voor beloond worden. De kans is groot dat namen als Chris Christie, Newt Gingrich en Rudy Giuliani, die volop meegingen in Trumps herhaaldelijke complottheorieën en harde persoonlijke aanvallen richting Clinton, sleutelposities krijgen in de eerste regering-Trump.

Amerika springt op de Trump-trein. Bestemming: onbekend.