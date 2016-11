Draaiboek voor vannacht: wanneer weten we wat?

Moet u laat opblijven of vroeg opstaan om de nieuwe Amerikaanse president te kennen? Moeilijk te zeggen, maar dit overzicht van de sluitingsuren van de stembureaus in enkele cruciale staten kan al veel helpen.

Amerikanen kiezen hun president niet rechtstreeks. Dat gebeurt door het kiescollege, dat wordt samengesteld op basis van de uitslag in elke staat. De kandidaat die de meerderheid haalt in een staat, hoe nipt ook, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zijn of haar naam. Hoe groter de staat, hoe meer kiesmannen.

In totaal zijn er 538 te verdelen, dus wie eerst aan 270 zit, wint. En wordt in vele opzichten de machtigste persoon op de planeet.

Aangezien er in de meeste staten een duidelijke meerderheid van ofwel Republikeinen ofwel Democraten is, ligt de uitslag daar al met heel grote zekerheid vast (California gaat naar de Democratische kandidate, Wyoming is voor de Republikein).

Het zijn de staten die beide kanten op kunnen - swingstates - die de verkiezing gaan beslissen.

Bovendien zijn in veel staten de stembussen al enkele dagen of zelfs weken open. Miljoenen stemmen zijn al uitgebracht. Op verkiezingsdag zelf sluiten de stembussen - afhankelijk van de staat - dan ook nog eens tussen middernacht Belgische tijd en zeven uur in de ochtend. Een en ander leert ons waar we dinsdag naar moeten uitkijken.

Dit zijn de interessantste staten om in het oog te houden vannacht:

1 uur - Florida

De stembussen in Florida (29 kiesmannen) sluiten om 1 uur Belgische tijd. De Sunshine State bleek al enkele keren in het verleden de moeder aller swingstates (denk aan Bush versus Gore in 2000 en de eindeloze hertellingen) en dat is anno 2016 opnieuw het geval. Het wordt een dubbeltje op zijn kant, maar eentje met grote gevolgen.

Als Florida meteen naar Clinton gaat, ziet het er heel goed uit voor haar, en ziet het pad richting winst voor Trump er zeer, zeer moeilijk uit. Omdat het er zo spannend wordt, kan de uitslag uit Florida (en dus ook de einduitslag) lang op zich laten wachten.

De voorbije dagen kwamen uit Florida al signalen dat de opkomst van de vele hispanics in de staat historisch hoog is. Dat zou uitstekend nieuws moeten zijn voor Clinton, want de onder latino-kiezers, meermaals beledigd door Trump, is de Democrate overduidelijk populairder

1 uur 30 - North Carolina en Ohio

Ook North Carolina (15 kiesmannen) is een echte fifty-fiftystaat, maar dan met minder gewicht dan Florida.

Ohio (18 kiesmannen) is op haar beurt een klassieke swingstate. Trump is er favoriet. Wie de dubbelslag Ohio-Florida binnenhaalt, heeft zeer goede papieren. Al heeft Clinton zonder beide staten nog steeds meerdere trajecten richting winst.

2 uur - Pennsylvania en New Hampshire

Clinton is favoriete in Pennsylvania (20 kiesmannen), maar de staat geldt wel als kantelstaat. Er zal onder meer sterk gekeken worden naar hoe vrouwen stemmen in de suburbs rond Philadelphia en Pittsburgh, en hoe de opkomst van de zwarte bevolking is. Er wordt niet vervroegd gestemd in Pennsylvania, dus iedereen die wil moet op dinsdag naar de stembus.

New Hampshire (4 kiesmannen) is een kleine staat maar in de peilingen maakte Trump er recent een opmerkelijke opmars, zodat Clintons favorietenrol er wordt aangetast. Trump heeft heel goede herinneringen aan New Hampshire, waar zijn klinkende zege in de voorverkiezingen het startschot was voor een verpletterende winstreeks.

Clinton heeft er slechte herinneringen: ze verloor er van Bernie Sanders. New Hampshire is voor Clinton deel van een ‘firewall’ aan staten die haar de zege moeten brengen, maar die muur vertoont dus enkele barstjes.

Andere staten in deze ‘firewall’ liggen voornamelijk in het midwesten: Michigan, Wisconsin en Colorado. Ook Virginia en Pennsylvania worden bij de Clintongordel gerekend. Als ze die zes staten wint - en op twijfelgeval New Hampshire na zijn de peilingen er altijd heel gunstig geweest voor Clinton - dan is het binnen voor de Democrate. Dan kan ze zelfs zonder kleppers als Florida, Ohio en North Carolina.

Voor Trump is de boodschap simpel: hij moet minstens in een van die staten verrassen, en hij moet de grote swingstates winnen.

3 uur - Arizona

Arizona (11 kiesmannen) hoort gewoonlijk niet bij het lijstje met swingstates, maar dat is dit jaar anders. De staat in het zuidwesten stemde in de voorbije 70 jaar maar één keer voor een Democraat (Bill Clinton in 1996), en Hillary Clinton hoopt die stunt over te doen. Ook hier kan de latino-stem de doorslag geven.

4 uur - Iowa, Utah en Nevada

Iowa (6 kiesmannen), de staat waar op 1 februari de hele race begon met de allereerste voorverkiezing, fungeert in de algemene verkiezing ook als een van de scherprechters. Trump heeft op basis van de peilingen de beste kansen, maar het gewicht is veel kleiner dan pakweg Ohio, Pennsylvania of Florida.

In Utah (6 kiesmannen) speelt zich iets bijzonders af. Het is de enige staat waar de 40-jarige onafhankelijke kandidaat Evan McMullin op de kaart staat. Hij sprong in de race als conservatief alternatief voor Clinton, en peilt goed bij de mormonen in de doorgaans overduidelijk Republikeinse staat. Trump blijft er favoriet, maar als McMullin alsnog zou winnen, is het meteen de eerste keer dat een onafhankelijke kandidaat kiesmannen wint sinds 1968.

Er is zelfs een scenario waarin McMullin plotsklaps de beroemdste persoon ter wereld wordt. Als hij Utah wint, en als de rest van de uitslagen een gelijkspel tussen Clinton en Trump opleveren, wijst het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, de president aan, en dan zou McMullin zo maar kans maken. Maar de kansen daarop zijn quasi onbestaande, vooral omdat Trump Utah toch lijkt te gaan winnen.

De dunbevolkte westelijke woestijnstaat Nevada (6 kiesmannen) is een klassieke swingstate, maar wat Nevada extra interessant maakt is de latino-bevolking, die de swing vote in de swingstate kan vormen. Net als in Florida komen uit Nevada berichten dat de latino’s massaal naar de stembus trekken, wat Clinton definitief over de streep kan trekken in Las Vegas en bij uitbreiding de rest van Nevada. De staat heeft een klein gewicht, maar omdat het beide kanten op kan is Nevada wel cruciaal.