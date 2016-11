Eerste resultaten bevatten geen verrassingen

De eerste stembureaus zijn om middernacht Belgische tijd gesloten. Bovendien hebben miljoenen Amerikanen hun stem eerder al uitgebracht, want in veel staten zijn de stembussen al enkele dagen of zelfs weken open. Maar de stembusgang is nog lang niet voorbij, want een deel van de stembussen blijft open tot zeven uur in de ochtend.

In de meeste staten wordt een duidelijke meerderheid van ofwel Democraten ofwel Republikeinen verwacht, waardoor de uitslagen van die staten minder interessant zijn om de uitslag van de verkiezingen te voorspellen. Het is vooral uitkijken naar de staten die beide kanten kunnen opgaan - de swingstates. Hier vindt u een handig overzicht de staten die interessant zijn om in het oog te houden.

Amerikanen kiezen hun president niet rechtstreeks. Dat gebeurt door het kiescollege, dat wordt samengesteld op basis van de uitslag in elke staat. De kandidaat die de meerderheid haalt in een staat, hoe nipt ook, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zijn of haar naam. Hoe groter de staat, hoe meer kiesmannen.

In totaal zijn er 538 kiesmannen te verdelen, dus wie eerst aan 270 zit, wint.