'Er is onzekerheid en dat kunnen ondernemers missen als kiespijn'

Hans Maertens (Voka): 'Na de brexit, die weldegelijk nadelig is voor Vlaamse bedrijven, is dit een nieuwe klap.'

Ondernemers die vanochtend in Brussel verzamelen, reageren erg verrast op het nieuws dat Donald Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Op een ontbijt dat de werknemersorganisatie Voka organiseerde, was er straffe Amerikaanse koffie. En die was nodig, want bijna niemand had zien aankomen dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen.

'Dit is verrassend. Ik vrees dat een periode van onzekerheid aanbreekt en dat kunnen ondernemers missen als kiespijn. Nu al gaan de beurzen onderuit’, zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Na de brexit, die wel degelijk nadelig is voor Vlaamse bedrijven, is dit een nieuwe klap.’

Trump gaf een eerder verzoenende speech na het bekendraken van de uitslag, maar Maertens blijft op zijn hoede. 'Trump heeft een bocht ingezet Maar hoe groot is die? En is het gemeend?' 'Het was een vrij traditionele speech', vindt Maertens. 'Trump bedankte iedereen, ook zijn tegenstander. Hij gedraagt zich als een verkozen president. Hij dat hij wil investeren in infrastructuur, samenwerking wil met bevriende landen en de economie fors wil laten groeien. Dat is geruststellend, maar hij heeft mijn onzekerheid niet weggenomen.'

Typisch

Lorenzo Boman, de oprichter van de videostart-up StoryMe, is minder verrast. ‘Ik had er rekening mee gehouden. Het is typisch voor Europeanen dat ze denken: ‘Dit kan niet’ als ze een Amerikaan als Trump bezig horen. Maar de Amerikanen denken anders. Trump stelt de Amerikanen gerust.’

Hij is niet tevreden met het resultaat. ‘Economisch veroorzaakt dit onzekerheid.’ Hij maakt plannen om met zijn bedrijf naar de Verenigde Staten te trekken. ‘We zullen de markt in de komende maanden analyseren, om te kijken wat er verandert. Maar nog steeds is het de bedoeling in februari 2018 in de VS te werken. Na de brexit dachten we ook dat er grote economische gevolgen zouden zijn, maar dat blijkt allemaal nogal mee te vallen.’

Protectionistisch

Toch zijn de meeste ondernemers niet bepaald optimistisch. Ze verwijzen naar de uitspraken van Trump over wereldhandel. Trump neemt een protectionistische houding aan.

Olieprijzen die stijgen is slecht voor onze ondernemers. Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder VBO

Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie VBO, vreest dat er economische gevolgen zullen zijn die ook Belgische ondernemers voelen. ‘We zien nu al een reactie op de beurzen. De vraag rijst wat er zal gebeuren met het Europees-Amerikaanse handelsverdrag TTIP. Het zal moeilijk worden dat af te sluiten. Bovendien kan er ook een impact zijn op de olieprijzen. Als die stijgen, is dat slecht voor onze ondernemers.’

Volgens Timmermans moet Europa Trump overtuigen om openminded te blijven. ‘De Europese markt telt 500 miljoen mensen. Dat is belangrijk voor de VS. De welvaart van de VS hangt in grote mate af van export. Om ons belang te tonen, moet Europa eendrachtiger zijn. Er moet een duidelijker handelsbeleid komen en een coherenter energiebeleid.’

De Croo

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) is kritisch voor Clinton en de Democraten. ‘Dit nieuws is een verrassing, maar door de populariteit van pakweg Sarah Palin en de Tea Party had ik het wel enigzins zien aankomen.’ ‘Clinton heeft geen wervend verhaal kunnen brengen. Van Amerikaanse vrienden hoor ik dat ze veranderingen willen en de Clintons hebben ze al gehad. De Democraten hebben de kans gemist om een frisse aanpak te brengen. Tekenend is dat ze de laatste weken president Obama zo hebben laten opdraven. Je wint geen verkiezingen met wat je gedaan hebt, maar met wat je gaat brengen.’



De Croo vraagt zich af wat er nu zal gebeuren. ‘De vraag rijst of hoe hij de overgang van president-elect naar president zal maken. Zal hij zich opstellen als de president voor alle Amerikanen of zet hij zijn harde lijn voort? Wie zal kiezen als zijn belangrijkste raadgevers en ministers? Ik hoor namen als die van Rudy Giuliani en Newt Gingrich circuleren. Dat belooft weinig goeds.’