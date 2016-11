VS stappen in mijnenveld met terugkeer reaganomics

Terwijl het origineel al geen denderend succes was, dreigt de terugkeer van reaganomics onder Donald Trump nog verraderlijker te worden voor de Amerikaanse economie.

Als we beleggers mogen geloven, is het binnenkort weer ‘Morning in America’.

Die zonnige slogan van ex-president Ronald Reagan kreeg volgens hemzelf gestalte dankzij zijn door Arthur Laffer geïnspireerde economisch beleid van belastingverlagingen en deregulering. Dat die reaganomics 35 jaar later een comeback lijken te maken onder Donald Trump, heeft de beurzen sinds zijn verkiezingszege aan het feesten gebracht.

Zelfs zo stevig dat er deze week sprake was van een zeldzaam ‘klavertje vier’: de vier belangrijkste Amerikaanse aandelenindexen bereikten voor het eerst sinds 1999 een gelijktijdig slotrecord.

Het 'Morning in America'-optimisme van Ronald Reagan

Of dat feestgedruis terecht is, hangt af van hoe succesvol reaganomics als beleid was en of het in zijn reïncarnatie als trumponomics potten zal breken nu de context toch anders is dan begin jaren 80.

Reagans belastingverlagingen hebben zichzelf niet terugbetaald. Douglas Elmendorf Economieprofessor Harvard

De eerste vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, al was het maar omdat Reagan een mythische figuur blijft voor conservatieven. Zijn reaganomics worden dezelfde krachten toegedicht. Economische data kunnen een reality check bieden, maar dan nog is het lastig externe factoren van beleidsmaatregelen te onderscheiden.

Harvard-professor Douglas Elmendorf heeft een poging gedaan. Van 2009 tot 2015 was hij nog directeur van het onpartijdige Congressional Budget Office dat het Amerikaanse parlement bijstaat met economische analyses.

Zijn evaluatie oogt niet al te rooskleurig. ‘We weten dat Reagans belastingverlagingen zichzelf niet terugbetaald hebben, dat de groei in de tewerkstelling niet uitzonderlijk was, en dat de economische groei ook zonder de belastingverlagingen nagenoeg even groot was geweest’, zegt Elmendorf aan de telefoon.

Uit zijn analyse blijkt dat het economisch herstel na de recessie van 1981-1982 bijna integraal te danken was aan het beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) onder toenmalig voorzitter Paul Volcker, en dus niet aan reaganomics.

Nadat de Fed eerst die recessie had veroorzaakt door de rente fors op te trekken en zo de torenhoge inflatie te temmen die Reagan had geërfd, duwde de centrale bank daarop de rente naar beneden om de groei opnieuw aan te zwengelen.

Het begrotingstekort verslechterde merkbaar: door de dalende belastinginkomsten, maar ook omdat Reagan er niet in slaagde de overheidsuitgaven onder controle te houden en fors spendeerde aan defensie. Het deed de overheidsschuld stevig oplopen onder Reagan.

Net als het handelstekort, een gevolg van de dollar die almaar duurder werd naarmate meer buitenlands spaargeld zijn weg vond naar het hoogrentende Amerikaanse staatspapier. De dure dollar benadeelde Amerikaanse exporteurs en maakte import goedkoper, wat Reagan naar protectionistische sancties deed grijpen.

Dat beleggers vandaag de vervelende gevolgen van reaganomics niet vergeten zijn, bewijst de forse stijging van de rente op Amerikaans staatspapier sinds Trumps verkiezing. Ook hij wil fors het mes zetten in belastingen en regulering.

De gestegen obligatierente weerspiegelt de hogere groeiverwachting die daaruit volgt, maar ook de vrees voor stevig oplopende begrotingstekorten. Beide doen de inflatieverwachtingen stijgen, waardoor obligatiebeleggers een hogere rente eisen als compensatie.

6.200 miljard dollar

Als Trump zijn beloftes uitvoert, dreigt het begrotingstekort nog groter te worden dan bij Reagan. De denktank Tax Policy Center schat dat Trumps plannen in tien jaar tijd een gat van 6.200 miljard dollar zullen slaan in de belastinginkomsten.

Naast een forse belastingverlaging voor bedrijven gaat een groot deel naar de hoogste inkomens, die onder Trump veel meer zullen winnen dan lagere inkomens. Omdat hogere inkomens minder geneigd zijn dat extra geld ook effectief te spenderen, is het effect op de economische groei kleiner.

Bovendien is de situatie nu heel anders dan bij Reagan. Bij diens start begin 1981 zat de Amerikaanse economie in woelig water met een relatief hoge werkloosheid, terwijl de economie vandaag stilaan op volle toeren draait na een jarenlange expansie. De werkloosheid zit onder 5 procent, de lonen en de inflatie beginnen te stijgen.

‘Een stimulus via belastingverlagingen op een moment dat de tewerkstelling bijna maximaal is, zal slechts beperkte jobgroei creëren, zal de Fed dwingen vaker de rente te verhogen om oververhitting en inflatie tegen te gaan, en zal het begrotingstekort sterk doen stijgen. Niet echt een gunstig resultaat’, evalueert Elmendorf. Op het einde wacht typisch een recessie.

Ook Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, verwacht eerder inflatie en een stijgende rente dan veel groei. Al ziet hij voorlopig geen gevaar voor stagflatie, de nefaste combinatie van hoge inflatie en zwakke groei waar sommige experts voor waarschuwen.

‘De Amerikaanse economie draait voorlopig nog onder haar potentieel. De groei van het bruto binnenlands product kan nog een kleine 2 procent hoger door de laatste onbenutte capaciteit te gebruiken alvorens de stimulus zich begint te vertalen in vooral stijgende prijzen.’

Export

Hij wijst wel op de dollar, die gevoelig duurder geworden is sinds Trumps verkiezing in anticipatie op de stijgende rente. Net als bij Reagan bedreigt dit de Amerikaanse export, inclusief de industrie die Trump belooft te beschermen tegen goedkopere buitenlandse concurrentie.

‘De vraag is hoe snel dat een issue zal worden en Trump zal reageren met protectionistische maatregelen zoals invoertarieven’, zegt Vanden Houte. Het zou een klap voor de economie betekenen.

Al is ook hier de wereld intussen veranderd. Omdat productieketens van bedrijven veel internationaler geworden zijn - denk aan Apple en zijn vele toeleveranciers in China - dreigen invoertarieven Amerikaanse bedrijven te ontwrichten. De dure dollar dreigt trouwens een molensteen te worden voor groeilanden die veel dollarschulden torsen: die worden duurder om af te lossen in de lokale munt.

Trump durft ook buiten de reaganomics-agenda te kleuren met een laatste boost: massale infrastructuurinvesteringen. Tot 1.000 miljard dollar, al is het onwaarschijnlijk dat de begrotingshaviken in het Congres zover zullen meegaan.

Donald Trump over infrastructuur

Volgens Elmendorf kan die stimulus het Amerikaanse groeipotentieel verhogen. ‘Maar niet in de huidige vorm: die focust op privéfinanciers, terwijl de overheid vandaag erg goedkoop kan lenen.’ Privéfinanciers zullen volgens critici als Elmendorf enkel investeren in infrastructuur die tol opbrengt, en niet in cruciale werken zoals rioleringen en scholen.

Een laatste verschil met Reagans tijd doet ook het zakenblad The Economist besluiten dat een herhaling van reaganomics ‘bijna zeker meer slecht dan goed zou doen’.

De belastingverlaging zal net als bij Reagan in grote mate de rijken begunstigen, maar intussen is de ongelijkheid fors toegenomen en een explosief thema geworden. Trump speelt met vuur als hij de kloof voort vergroot en terloops Wall Street beloont met minder regelgeving.