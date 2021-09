Dagjestoeristen tussen de sterren

Als alles goed gaat, wordt donderdag opnieuw een historische dag voor het ruimtetoerisme. Met missie Inspiration4 lanceert het ruimtevaartbedrijf SpaceX voor het eerst vier gewone burgers in een baan om de aarde. ‘Dit is een psychologisch en cultureel kantelpunt.’

Het gaat plots snel met het ruimtetoerisme. Nadat eerder dit jaar in een paar weken tijd zowel de miljardair Richard Branson (Virgin Galactic) als zijn collega Jeff Bezos (Amazon/Blue Origin) zich samen met enkele niet-astronauten met een raket het zwerk in hadden geschoten, is het nu de beurt aan SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van die derde ruimteminnende miljardair, Elon Musk.

Als alles goed gaat, lanceert SpaceX donderdag tussen 2 uur en 14 uur Belgische tijd de missie Inspiration4. Die brengt vier Amerikaanse niet-professionele astronauten in een Dragon Crew-capsule van het bedrijf, aangedreven door een herbruikbare Falcon 9-boosterraket, in een baan rond de aarde.

Wat is er aan de hand? Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert donderdag Inspiration4, een volledig private ruimtereis georganiseerd door ondernemer en miljardair Jared Isaacman. Met drie andere passagiers zal hij drie dagen op 540 kilometer hoogte in een baan om de aarde cirkelen. Hoe uniek is dat? Ruimtetoerisme op zich is niet nieuw. Maar dat een volledige crew uit niet- astronauten bestaat, is een primeur. Dat ze bovendien meteen in een baan om de aarde gaan, hoger dan het ISS, is helemaal spectaculair. Is het straks ook aan ons? Hoewel de ontwikkeling van het ruimtetoerisme nog in de kinderschoenen staat, zit het in een stroomversnelling. Maar dat wil niet zeggen dat u en ik straks een weekendje ruimte kunnen doen. Het geld van de superrijken zal wel de kosten drukken, voor er een echte democratisering aankomt.

Op 540 kilometer hoogte - hoger dan het International Space Station (ISS) - draaien ze tegen 27.000 kilometer per uur gedurende drie dagen rondjes, met een uniek zicht op onze planeet. De Dragon Crew-capsule, die voor deze ene missie Resilience heet, werd speciaal uitgerust met een panoramische voorruit. Alles voor die unieke foto op Instagram.

De missie wordt gefinancierd door de Amerikaanse zakenman Jared Isaacman (38), die naar schatting 2,4 miljard dollar vergaarde met zijn betaalbedrijf Shift4 Payments. Hij charterde de SpaceX-vlucht voor een onbekend bedrag en treedt als ‘commander’ op van een team van vier niet-professionele astronauten. Daarmee schrijft Inspiration4 geschiedenis. Voor het eerst vindt een ruimtevlucht plaats zonder professioneel opgeleide astronauten aan boord.

Kinderziekenhuis

De motivatie van Isaacman is tweeledig. Natuurlijk wil de steenrijke zakenman met de stunt reclame maken voor zijn bedrijf. Maar de trip is ook bedoeld om geld in te zamelen voor een kinderziekenhuis in Memphis. Isaacman stelde zijn crew ruimtetoeristen samen met die twee doelen in het achterhoofd.

Een van de stoelen in de Dragon Crew gaat naar Hayley Arceneaux, een 29-jarige assistent-arts in het ziekenhuis, die er als kind behandeld werd voor een agressieve botkanker. Een deel van haar linkerbeen werd vervangen door titanium staven, wat haar de eerste mens met een prothese in de ruimte maakt.

De tweede plek verlootte Isaacman als een moderne Willy Wonka via een tombola die werd aangekondigd tijdens de pauze van de Super Bowl. Iedereen die geld aan het ziekenhuis stortte, maakte kans op het zitje. De plaats ging naar de 41-jarige data-ingenieur Christopher Sembroski. Het was een vriend die de tombola won, maar zijn plaats afstond aan de ruimtegekke veertiger.

De vierde en laatste plaats is voor de 51-jarige Sian Proctor, een docente geologie uit Arizona. Ze won een wedstrijd die Isaacman organiseerde, waarbij deelnemers een onlinewinkel moesten starten met de software van Shift4 en die moesten voorstellen in een video. Proctor begon een webwinkel met ruimtegerelateerde kunst en overtuigde de jury met een gedicht over de ruimte.

Schermvullende weergave De crew. ©via REUTERS

Zeker voor Proctor is de ruimtetrip een droom die uitkomt. De Afro-Amerikaanse vrouw deed verschillende keren mee aan de selectieprocedures om astronaut te mogen worden. Ze schopte het tot bij de laatste 47 kandidaten voor ze afviel. Proctor nam ook deel aan een vier maanden durende missie, waarbij ze zich samen met een team van zes mensen liet op- sluiten in een gebouwtje op de rand van een Hawaiiaanse vulkaan om het leven op Mars te simuleren. De leiding van die missie was in handen van de Belgische ruimtevaartexpert en technologiekunstenaar Angelo Vermeulen.

Proctor nam er een soort kookprogramma op, waarin ze met de beperkt beschikbare ingrediënten gerechten in elkaar bokste. De video waarin ze dat samen met Vermeulen doet, is nog altijd op YouTube te bekijken.

Deze vlucht vindt plaats zonder professionele ruimtevaarders. Dat is ronduit spectaculair. Nancy Vermeulen Ruimtevaartonderneemster

‘Het is ronduit fantastisch dat Sian dit kan doen’, zegt Vermeulen. ‘Als je vier maanden zo nauw met iemand samenleeft, leer je elkaar goed kennen. Ik ken haar dromen. Dat ze die nu kan waarmaken, is zeer inspirerend. Sian was met haar communicatietalent en gedrevenheid al een echt rolmodel voor veel vrouwen en mensen van kleur. Dat wordt ze nu nog meer.’

Het concept van toeristen tussen de sterren is niet nieuw. Bijna 20 jaar geleden ging de Amerikaan Dennis Tito de geschiedenis al in als de eerste niet-professionele ruimtevaarder. Hij mocht met een Russische capsule meeliften naar het ruimtestation ISS, om daar een week van het uitzicht te genieten. Een handvol mensen volgde in zijn voetsporen en betaalde tot meer dan 20 miljoen dollar voor een ruimtetrip, tot de Russen er in 2010 een punt achter zetten.

Stroomversnelling

Met de lanceringen van Virgin Galactic, Blue Origin en nu Inspiration4 zit het ruimtetoerisme weer in een stroomversnelling. Dankzij nieuwe technologie en herbruikbare raketten is de prijs van ruimtevluchten het voorbije decennium fors gedaald. Dat leidt tot elkaar snel opvolgende primeurs.

Het tempo van de ontwikkeling van het ruimtetoerisme is opmerkelijk. ‘Ik had tien jaar geleden nooit gedacht dat we vandaag over dit soort reizen zouden spreken’, zegt ruimtevaart-onderneemster Nancy Vermeulen, die onder andere haar brood verdient met het geven van private trainingen aan aspirant-ruimtevaarders. ‘Inspiration4 is op veel vlakken buiten categorie. De ontwikkeling zat de jongste tijd vooral in de suborbitale categorie, zoals de vluchten die Branson en Bezos recent hebben gemaakt. Maar deze mensen gaan in orbit, bijna even hoog als de spaceshuttle indertijd. En dat zonder professionals aan boord. Dat is ronduit spectaculair.’

Badge of honor

Ook Angelo Vermeulen - de twee Vermeulens zijn geen familie - is onder de indruk van het project. ‘Ik snapte de wereldwijde kritiek die er kwam op de vluchten van Branson en Bezos. De technologie daarachter was weliswaar indrukwekkend. Maar wat ze deden, was niets meer dan zich heel hoog in de lucht schieten en zich weer laten vallen om gewichtloosheid te creëren. Dat lijkt me niet erg zinvol. Ik twijfel aan de houdbaarheid van dat concept. Je merkt dat daar heel weinig steun voor is. En als je geen sociaal kapitaal kan opbouwen, verlies je aantrekkingskracht. In een raket stappen doe je ook een beetje voor de ‘badge of honor’ die eraan vasthangt. Als er geen eer mee te rapen valt, heeft het dan een toekomst?’

Inspiration4 trapt volgens Vermeulen niet in die val. ‘Isaacman heeft het helemaal anders aangepakt door er een liefdadigheidsluik aan te koppelen, in te zetten op diversiteit en er meer wetenschappelijk onderzoek bij te betrekken. Meer dan de vorige toeristische vluchten veroorzaakt dit project een psychologische en culturele klik. Dit zet mensen aan het dromen. Het werkt veel inspirerender.’

We zitten in een momentum zoals in de luchtvaart na de Tweede Wereldoorlog. Nancy Vermeulen Ruimtevaart-onderneemster

Als het ruimtetoerisme dat juiste evenwicht vindt, kan het in principe vooruitgaan met zijn ontwikkeling, denkt ook Nancy Vermeulen. ‘We zitten in een momentum zoals in de luchtvaart na de Tweede Wereldoorlog. De snelle ontwikkeling die je toen zag, herhaalt zich hier.’

Niet dat we morgen allemaal met onze frigobox zullen aanschuiven aan de ‘sterrenhaven’ voor een zondagse trip buiten de dampkring. Net zoals in de reguliere luchtvaart zal de democratisering van de sterren enige tijd vergen, met eerst een periode waarin alleen de superrijken zich een vlucht kunnen veroorloven. Maar volgens Vermeulen komt die bredere adoptie er op termijn, onvermijdelijk.

Er lijkt een markt voor te bestaan. Uit een peiling van de investeringsbank Cowen blijkt dat 40 procent van de mensen met meer dan 5 miljoen dollar op de bank 250.000 dollar wil neertellen voor een tripje naar de dampkring. Dat is de prijs die Virgin Galactic vooropstelt. Naarmate de prijzen zakken, groeit de interesse.

Philippe Starck

En er wordt al verder gedacht. Het Amerikaanse bedrijf Axiom Space is van plan vanaf 2024 het aftakelende ISS gradueel om te turnen naar een privaat ruimtestation, door oude modules te vervangen door nieuwe en luxueuzere. In de eerste plaats als labo, maar ook om in te overnachten. Axiom haalde dit jaar nog 130 miljoen dollar op bij gevestigde investeerders en huurde de vermaarde designer Philippe Starck in om de boel uit te tekenen.

