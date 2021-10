De moeilijke paringsdans tussen Crelan en AXA Bank België...

Ten vroegste eind dit jaar wordt duidelijk of de toezichthouders het licht op groen zetten voor de fusie tussen Crelan en AXA Bank België. Het eeuwige wachten op die deal laat zijn sporen na in het kantorennet van beide banken. ‘Dit blijft grootheidswaanzin.’

Net geen twee jaar nadat Crelan en AXA Bank België hadden aangekondigd dat ze de krachten gingen bundelen, lijkt eindelijk schot in de zaak te komen. Crelan diende begin deze maand het dossier om de fusie mogelijk te maken in bij de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB).

Die hebben nu 60 werkdagen om het dossier te bestuderen en te beslissen of ze met de ambitieuze bankendeal instemmen of niet. De verwachting is dat eind december eindelijk duidelijk wordt of Crelan en AXA Bank België samen kunnen uitgroeien tot de vijfde grootste bank van het land.

Laatste rechte lijn naar overname AXA Bank door Crelan? Crelan diende begin deze maand het definitieve dossier in bij de toezichthouders voor de overname van AXA Bank België. Een comité van experten van de ECB en de Nationale Bank heeft 60 werkdagen de tijd om te beslissen of de deal kan doorgaan of niet. Crelan kondigde twee jaar geleden al aan AXA Bank België te willen overnemen. Wat bemoeilijkt de fusie? Al van in het begin stelden de toezichthouders zich vragen bij het bankenhuwelijk. Vooral over de financiering van de deal was er bezorgdheid. De ECB en de Nationale Bank vroegen Crelan meermaals het project aan te passen voor ze een definitief overnamedossier indienden. Ook over de IT-infrastructuur en het bestuur van de bank waren er vragen. Waarom mopperen de bankagenten? Zowel de zelfstandige agenten van Crelan als die van AXA Bank België mopperen dat ze te weinig informatie krijgen over de fusie. Al is het stilzwijgen van beide banken geen keuze. Zolang de overname niet goedgekeurd is, moeten Crelan en AXA Bank België van de toezichthouders elk een zelfstandige koers blijven varen. Al klagen de kantoorhouders ook over recente commissieverlagingen op spaargeld en over de IT-systemen van de bank.

Dat het zo lang geduurd heeft, heeft alles te maken met het feit dat de ECB al vrij snel twijfels uitte bij het ambitieuze project. Als Crelan AXA Bank België overneemt, een bank met nagenoeg hetzelfde profiel, verdubbelt het in omvang. Dat schaalvoordeel moet helpen om de kosten te drukken en de winstgevendheid op te krikken op een moment waarop de ultralage rente het klassieke verdienmodel van de bank onder druk zet.

De voorbije 24 maanden werd Crelan door de Nationale Bank en Frankfurt bestookt met vragen over wie de toekomstige fusiebank zal leiden en over de integratie van de IT-platformen van beide banken.

Maar de hamvraag is vooral: hoe gaat Crelan, een coöperatieve bank zonder een grote referentieaandeelhouder, die deal van 620 miljoen euro financieren? De ECB is bezorgd dat Crelan zich in het overnamedossier dreigt te verslikken als het geen extra inspanningen doet om zijn kapitaalbasis te verstevigen. De twijfels waren zo groot dat Crelan zijn financieringsplan meermaals moest bijsturen.

Risico’s

Vorige herfst had de bank al de verzekeraars AXA en Allianz en de Franse fondsenreus Amundi overtuigd om in te tekenen op achtergestelde obligaties van de groep. Maar ook bij die oplossing bleven de toezichthouders twijfels hebben. Ze wilden dat de geldschieters zich duidelijker engageerden om mee de risico’s van de fusiegroep te dragen.

Lees Meer Eindfase voor overname AXA Bank door Crelan

Daar is nu een oplossing voor gevonden, valt te horen in de wandelgangen bij Crelan. In plaats van op achtergestelde obligaties zouden de drie nu bereid zijn om samen voor meer dan 300 miljoen euro in te tekenen op zogenaamde ‘Additional Tier 1’-effecten, een soort schuldpapier dat door de toezichthouders wel als kernkapitaal van de bank wordt beschouwd. Daardoor zou Crelan in de ogen van de regulatoren over stevigere buffers beschikken om eventuele financiële schokken op te vangen. En hoeft het ook geen nieuwe financier aan te trekken om de overname van AXA Bank België af te ronden.

Crelan wil geen details geven over de financiering. ‘We geven geen commentaar op een lopend dossier’, zegt een woordvoerder.

Waarnemers waarschuwen dat de race nog niet gelopen is en dat de doorlichting van het overnamedossier allesbehalve een formaliteit is. ‘Allicht moet een ziljoen comités zich er nog over buigen’, zegt een bron. ‘Tot op het einde kunnen nog bijkomende vragen worden gesteld. Ik zou er lang niet meer op inzetten dat de deal rond geraakt.’

Dikke nekken

Ondertussen laat het eeuwige wachten op de fusie tussen Crelan en AXA Bank België zijn sporen na in het kantorennetwerk van beide banken, dat wordt uitgebaat door zelfstandige agenten. ‘Tot dusver hebben we daar niets over te lezen gekregen. Er is te veel desinformatie’, zucht een kantoorhouder van AXA Bank België, die net als de andere bankagenten die we aan het woord laten liever anoniem blijft.

De directie heeft totaal geen voeling meer met het distributienetwerk van de bank. Ze zit daar op de hoofdzetel, met oogkleppen op.

Veel Crelan-agenten delen die frustratie. ‘Ik snap dat je niet alles op tafel kan smijten over zo’n dossier. Maar leg ons op zijn minst uit hoe of wat. De directie heeft totaal geen voeling meer met het distributienetwerk van de bank. Ze zit daar op de hoofdzetel, met oogkleppen op. Ik heb de fusie ook altijd beschouwd als een prestigeproject van de directie. Dit blijft grootheidswaanzin.’

‘Ik ben onlangs voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis naar een afterworkevenement gegaan. Daar was ook iemand van de directie aanwezig’, zegt een andere Crelan-kantoorhouder. ‘De dikke nekken in Frankfurt kunnen het niet hebben dat kleine banken in België grote overnames doen’, merkte dat directielid op. ‘Dat is het niveau waarop gecommuniceerd wordt.’

Schermvullende weergave ©Photo News

Eigen tempo

Voor de kantoorhouders van AXA Bank België en Crelan staat veel op het spel als de overname doorgaat. Crelan telde eind vorig jaar 502 kantoren. AXA Bank België had er 393. Na een fusie ontstaat dus een netwerk van net geen 900 kantoren, een enorm aantal in tijden van razendsnelle digitalisering en aanhoudende rentedruk. Ter vergelijking: BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, telt zowat 400. Toen de overname van AXA Bank België aangekondigd werd, had Crelan-topman Philippe Voisin aangegeven dat er op termijn ook in het netwerk zou worden ingegrepen.

502 kantoren Crelan telde eind vorig jaar 502 kantoren. AXA Bank België had er 393.

‘Dat begrijpen we’, zegt de Crelan-kantoorhouder. ‘We gaan sowieso naar verdere schaalvergroting in de sector, en het zou een goede zaak zijn om al met AXA-collega’s te kunnen praten over een verdere samenwerking. Maar vandaag mogen we op dat vlak niets ondernemen omdat beide banken verplicht zijn om onafhankelijk van elkaar te werken zolang de overname niet is goedgekeurd.’

Dat bemoeilijkt voorbereidend werk op een verdere fusie. Zo verhuisden de medewerkers van Crelans ondersteunende diensten van de Antwerpse hoofdzetel al naar het gebouw van AXA Bank België in Berchem. Maar beide instellingen werken nog altijd volledig onafhankelijk. ‘Iedereen doet voort in zijn eigen tempo’, zegt een vakbondsbron. ‘Er wordt bijvoorbeeld geen moeite gedaan om het personeelsbeleid op elkaar af te stemmen. Zo werd bij AXA Bank België een arbeidsovereenkomst rond thuiswerk ondertekend. Bij Crelan zijn de onderhandelingen daarover nog aan de gang.’

Ook in hun kantoorbeleid zitten de twee banken nog niet op dezelfde lijn, wat soms tot bizarre situaties leidt. ‘Als je als zelfstandige ergens een nieuw kantoor wil neerzetten, moet je dat eerst afstemmen met de hoofdzetel’, geeft de AXA-bankagent mee. ‘Maar Crelan en AXA Bank België praten daarover nog niet met elkaar. Daardoor kon een Crelan-agent in Knokke deze lente nog een nieuw kantoor openen op amper 200 meter van een AXA-kantoor. Ik begrijp dat niet. Iemand verliest daar binnenkort geld door.’

Een Crelan-agent kon afgelopen lente in Knokke een nieuw kantoor openen op 200 meter van een AXA-kantoor. Ik begrijp dat niet. Iemand verliest binnenkort geld daardoor. Een Crelan-kantoorhouder

Lagere commissies

In een reactie zegt Crelan begrip te hebben voor de situatie van de kantoorhouders. ‘Het is zwaar voor iedereen’, zegt een woordvoerder. ‘Het spijt ons evenzeer dat we geen commentaar kunnen geven zolang het overnameproces loopt. Maar zodra we kunnen communiceren, doen we dat ook.’

De frustratie bij de Crelan-kantoorhouders is niet alleen te wijten aan de onduidelijkheid over het huwelijk met AXA Bank België. Crelan, dat onder druk van de lage rente meer inkomsten wil puren uit de verkoop van beleggingsproducten, sneed dit jaar fors in de commissies die agenten ontvangen op spaargeld dat klanten aanbrengen. Over die commissielonen werd wel een akkoord bereikt in een paritair comité waar ook vertegenwoordigers van het agentennetwerk zitten. Maar veel kantoorhouders morren dat de nieuwe regeling hun inkomsten fors drukt.

‘Zeker als een groep als Rabobank beslist om ermee te stoppen in België zie je veel spaargeld binnenstromen’, zegt de Crelan-kantoorhouder. ‘Eigenlijk zou je dan tegen die klant moeten zeggen dat ze niet moeten komen als ze dat geld alleen op een rekening willen zetten. Maar zoiets kan je natuurlijk niet maken, dan doet in heel het dorp meteen het verhaal de ronde dat je mensen weigert.’

Veel Crelan-agenten zijn ook onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Maar de druk om meer beleggingen en verzekeringen te verkopen brengt die onafhankelijkheid in gevaar. ‘Wie zich ertoe verbindt minstens 40.000 euro per week aan buitenbalansproducten te verkopen en verzekeringen van Allianz en nu AXA te verdelen, krijgt in het netwerk een ander statuut dat meer voordelen, zoals hogere vergoedingen, oplevert. Wie dat statuut niet heeft, wordt eigenlijk gestraft. Maar waarom moet je je als makelaar aan enkele namen binden? Verloon de mensen toch op basis van wat ze presteren.’

De afgelopen maanden vroegen toezichthouders zich ook af hoe Crelan van plan was om zijn IT- platform te laten samensmelten met dat van AXA Bank België. Terwijl de IT- systemen van AXA als tamelijk performant worden gezien, geldt de IT bij Crelan al lang als een bron van ergernis.

Als je een telefoontje krijgt van een klant die op de eerste beursdag van Azelis, op een vrijdag, wil beleggen in dat aandeel, krijg je van de hoofdzetel te horen dat die moet wachten tot maandag.

Onder de voormalige kantoorhouders van Centea, de bank die Crelan in 2013 kocht van KBC, doet al jaren de boutade de ronde dat ze voor de overname IT-gewijs op een racefiets reden. ‘Maar toen we in het netwerk van Crelan terechtkwamen, werd dat een driewieler’, zegt de Crelan-agent. ‘Met veel bloed, zweet en tranen kwam daar verbetering in. Maar sinds vorig jaar wordt een nieuw systeem, CWM, gebruikt om buitenbalansproducten te verwerken. Je moet elf pagina’s doorlopen om een nieuwe belegging van je klant te registreren. Meermaals per week ligt dat systeem eruit. Als je dan een telefoontje krijgt van een klant die op de eerste beursdag van Azelis, op een vrijdag, wil beleggen in dat aandeel, krijg je van de hoofdzetel te horen dat die moet wachten tot maandag. Omdat nog geen extra lijntje daarvoor was gecodeerd. En dan zie ik mijn zoon thuis via zijn smartphone in enkele minuten aandelenorders plaatsen. Waarom moet alles dan zo ingewikkeld worden gemaakt?’