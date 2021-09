De nieuwste kankertherapie is radioactief...

Het Waalse IBA, een wereldleider in de ontwikkeling van technologie om kanker te bestrijden, en de nucleaire onderzoeksinstelling SCK CEN willen in België ’s werelds zeldzaamste medicijn produceren om kanker radiocatief te bombarderen. ‘De doorbaak van die therapieën nadert.’

Het geneeskundig gebruik van radioactieve stoffen, radiofarmaca in het jargon, is in ziekenhuizen al decennia in zwang om diagnoses te stellen. Een patiënt krijgt in de bloedbaan een minieme hoeveelheid radioactieve vloeistof gespoten, die een ‘spoor’ van straling achterlaat. Een PET-scan traceert dat spoor om te zien waar zich mogelijk een tumor bevindt.

De jongste jaren blijken zulke radioactieve stoffen ook almaar meer beloftevol om kankercellen in het lichaam te bestrijden, met precieze bombardementen en zonder nevenschade aan gezond weefsel.

Radioactieve behandelingen openen een nieuwe therapeutische weg voor farmabedrijven, specialisten en patiënten. Erich Kollegger, CEO Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

‘We gebruiken de ene radioactieve ‘speurstof’ om de diagnose te stellen en een andere om de kanker in het lichaam te behandelen’, zegt Christophe Deroose, specialist nucleaire geneeskunde aan het UZ Leuven. Deroose, die zich al 20 jaar verdiept in radiofarmaca, vat de grote trend van de jongste jaren in de nucleaire geneeskunde samen: ‘theranostiek’, een samentrekking van therapie en diagnostiek.

‘Klassiek gebeurt kankerbestraling uitwendig. Dat is vooral geschikt om lokale tumoren in bijvoorbeeld de longen, de hals en de nek te behandelen. Maar het veroorzaakt ook collateral damage’, zegt Deroose. ‘Therapeutische radiofarmaca injecteer je rechtstreeks in de bloedbaan, waardoor je veel gerichter kan werken. Je kan er kankercellen over het hele lichaam mee bestralen, tot op de millimeter. Dat is een enorme vooruitgang.’

Het UZ Leuven gebruikt radioactieve kankerbehandelingen al enkele jaren voor uitgezaaide kankers zoals neuro-endocriene (hersenen en hormonen gerelateerde) tumoren, die in de longen, de pancreas en de darmen ontstaan. Sinds kort gebruikt het die behandelingen ook in studies bij prostaatkanker, de meest voorkomende kanker bij mannen.

‘De tumor wordt zo lang mogelijk teruggeduwd. Zo’n therapie geneest patiënten niet, maar ze laat ze wel langer leven, doet hun letsels minder toenemen en verbetert hun levenskwaliteit’, zegt Deroose. ‘Bij patiënten met neuro-endocriene tumoren is de kans dat letsels toenemen vijf keer kleiner dan bij patiënten die anders behandeld worden. Bij de helft van de gevallen stabiliseert de tumor, bij een op de drie krimpt hij.’

Levenskwaliteit

Radioactieve kankerbehandelingen werken via een ingenieus proces. Een radioactieve stof wordt vastgeklonken aan een eiwit of een antilichaam. Dat baant zich vervolgens als een taxi een weg naar de kankercellen in de bloedbaan. Daar past het als een sleutel op een slot op de receptoren - zeg maar antennes aan het oppervlak - die in veel grotere mate aanwezig zijn op kankercellen dan op gezonde cellen. Als de radioactieve stof haar doel heeft bereikt, doodt de straling geleidelijk en zeer lokaal de kankercellen.

Omdat het voorbije decennium almaar meer interessante ‘doelwitten’ - of therapeutische aanknopingspunten - op kankercellen werden ontdekt, liep het therapeutisch gebruik van radiofarmaca op volle toeren.

‘De jongste jaren raakte het domein in een stroomversnelling’, zegt Deroose. ‘Er lopen wereldwijd klinische radiofarmacastudies naar alle belangrijke kankertypes, van pancreas- over long- tot maag- en borstkanker.’

Er zijn al behandelingen goedgekeurd. De Duitse farmareus Bayer bracht een radioactief medicijn op de markt tegen uitzaaiingen van prostaatkanker. Het Zwitserse Novartis commercialiseerde een medicijn voor de behandeling van neuro-endocriene tumoren.

Novartis ontwikkelt ook een experimentele behandeling voor uitgezaaide prostaatkankercellen. Ongeneeslijke patiënten winnen daarmee gemiddeld vier extra levensmaanden, bleek uit onderzoeksresultaten in juni. De kandidaat-behandeling koppelt een molecule aan het radioactieve lutetium-177 en brengt die combinatie via een infuus in de bloedbaan tot bij de kankercellen. Novartis wil dit jaar een markttoelating vragen voor zijn experimenteel prostaatkankermedicijn bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en zijn Amerikaanse evenknie FDA. Het Zwitserse farmabedrijf voorspelt een potentiële jaarverkoop van 1 miljard dollar.

‘Lutetium-177 is zeer interessant’, zegt Deroose, die aan het UZ Leuven patiënten behandelt met op lutetium gebaseerde kankertherapieën. ‘Het is vlot beschikbaar en wordt onder meer geproduceerd in nucleaire onderzoeks- of productiereactoren. We krijgen wekelijks flesjes uit Duitsland.’

Big pharma

De groeiende belangstelling bij big pharma voor therapeutische radiofarmaca biedt ook perspectieven voor België, een wereldspeler in de productie en export van medische radio-isotopen. Het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN in Mol produceert bijna 25 procent van alle medische radio-isotopen wereldwijd. Het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) in Fleurus, een spin-off van SCK CEN, is de wereldwijde nummer twee in de productie van medische radio-isotopen.

‘Samen met SCK CEN willen we vanaf 2023 à 2024 lutetium-177 produceren’, zegt Erich Kollegger, de CEO van het IRE. ‘Omdat de vraag zal toenemen naarmate meer behandelingen groen licht krijgen.’

Kollegger zag radiofarmaca op de radar van de farmabedrijven verschijnen. ‘Terwijl je vroeger weinig interesse zag omdat hun expertise minder in diagnostiek ligt, zie je ze nu vaker investeren in potentiële kankertherapieën. Voor farmabedrijven, specialisten en patiënten openen radioactieve behandelingen een nieuwe therapeutische weg.’

Ook het onderzoek naar de interessantste radioactieve stoffen voor kankerbehandelingen staat niet stil. Terwijl experts schatten dat het gebruik van lutetium-177 de komende jaren een hoge vlucht zal nemen, staat de opvolger al te drummen in de coulissen. Experts bejubelen actinium-225 als de upgrade van lutetium-177. ‘Als lutetium-177 te vergelijken is met een kogel tegen kankercellen, moet je je actinium-225 voorstellen als een kanon’, zegt Kollegger.

‘Actinium-225 bestaat uit andere, zwaardere deeltjes en is daarom veel krachtiger dan lutetium-177. Het kan een explosie van energie vrijgeven op een kleine ruimte, op een diameter van nauwelijks twee à drie cellen groot.’

Hoewel de medische belofte groot is, is actinium-225 commercieel beperkt beschikbaar. Het wordt wel eens het ‘zeldzaamste medicijn ter wereld’ genoemd omdat het slechts op een handvol plaatsen, in Rusland, Canada en de Verenigde Staten, wordt gemaakt, in hoeveelheden waarmee je jaarlijks slechts 1.700 patiënten bereikt.

Om daar verandering in te brengen werkt SCK CEN samen met IBA, de Waalse wereldleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, waarbij je tumoren gerichter kan bestralen zodat er minder nevenwerkingen zijn dan bij de klassieke radiotherapie. Zij proberen op korte termijn actinium-225 te produceren. SCK CEN zal radium-226, een radioactief afvalproduct waarvan het al jaren een grote stock heeft, als grondstof leveren. IBA, gespecialiseerd in deeltjesversnellers om medische isotopen te produceren, reikt de technologie aan die actinium-225 moet produceren, door radium-226 met deeltjes te bombarderen.

Belgische troeven

Maar zover is het nog (lang) niet. ‘Actinium-225 produceren is zeer complex, onder meer omdat radium-226 van nature radioactief is’, zegt Dennis Elema, specialist in radiofarmaca bij SCK CEN. ‘(lacht) Je kan dat niet zomaar van het schap halen en in een deeltjesverneller steken.’

Een haalbaarheidsstudie moet de komende maanden een en ander technisch en economisch uitklaren. Over 1,5 jaar hoopt SCK CEN de installatie te bouwen en extra financiering binnen te halen.

Specialisten bij IBA geloven sterk in het potentieel van actinium-225. ‘Omdat tal van lopende klinische studies met actinium-225 tegen 2026 à 2027 in de derde en laatste onderzoeksfase zitten (waarbij je een behandeling op een groot aantal mensen moet testen, red.), zal de vraag fors stijgen. De wereldwijde productie bedraagt nu amper 2 curie (een eenheid die de hoeveelheid isotopen aangeeft, red.), maar binnen 10 à 15 jaar zal naar schatting 200 à 400 curie nodig zijn. België beschikt over unieke troeven, omdat het zowel de grondstof als de productieknowhow op eigen bodem heeft.’

Dat de halveringstijd (tijd die nodig is om een chemisch element de helft van zijn radioactiviteit te doen verliezen, red.) van actinium-225 tien dagen is, opent perspectieven voor een vlot logistiek- en distributieproces. ‘We zullen het niet alleen in Europa, maar allicht ook naar elders in de wereld kunnen vervoeren’, zeggen de specialisten van IBA.

Wereldwijd lopen tal van therapeutische studies met actinium-225 om kanker te bestrijden, bij farmabedrijven als AbbVie, Johnson & Johnson en Novartis. Het gaat zowel om veelvoorkomende, zoals prostaat-, long-, darm-, borst-, pancreas-, bloed- en nierkanker, als om zeldzame kankers, zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.

Sommige zitten in een preklinische fase, andere zitten in de tweede van drie klinische onderzoeksfasen. Verwacht wordt dat therapeutische radiofarmaca voor de behandeling van leukemie en multipel myeloom - een vorm van kanker waarbij plasmacellen ongecontroleerd groeien in het beenmerg - al in 2025 op de markt kunnen komen.

Het potentieel is groot, zeggen experts. Novartis-topman Vas Narasimhan zei onlangs in de Britse zakenkrant Financial Times dat therapeutische radiofarmaca ‘het komende decennium een markt van meer dan 10 miljard dollar kunnen openen’. Al benadrukte hij dat voor het welslagen van zo’n therapie een complexe infrastructuur nodig is. De just-in-timelevering van de radioactieve behandeling is noodzakelijk, omdat ze na verloop van tijd vervalt. En je moet kankerpatiënten met sommige radiofarmaca in isolatie behandelen vanwege de straling.