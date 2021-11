De snelweg-laadpaal als nieuwe goudmijn

Nu investeringsgigant BlackRock er een half miljard euro in pompt, is de run op snelweglaadpalen geopend. Zijn die onmisbare schakels in de doorbraak van de elektrische auto daadwerkelijk ook een financiële goudmijn?

De investeringsgigant BlackRock pompt een half miljard euro in snelweglaadpalen en geeft daarmee de richting aan die tot de echte doorbraak van de e-auto moet leiden. Want range anxiety, de angst dat de batterij niet ver genoeg meegaat, vormt de grootste belemmering voor het grootschalige gebruik van elektrische auto’s. Snelweglaadpalen zijn daarom een onmisbare link.

Het was een ongezien offensief dat Ionity woensdag aankondigde. In de komende duizend dagen gaat het laadpalenbedrijf van de autobouwers Volkswagen (VW, Audi, Porsche), Mercedes-moeder Daimler, BMW, Ford en Hyundai-Kia in heel Europa op 600 plaatsen zo’n 5.500 snellaadpalen uit de grond stampen. Een investering van 750 miljoen euro, waarvan het resultaat de komende drie jaar vooral langs de Europese autosnelwegen te zien zal zijn. Als dat lukt, troeft Ionity Tesla af als grootste snellaadnetwerk van Europa.

De Ionity-aandeelhouders zijn zelf al geen kleintjes en gewend aan miljardeninvesteringen, maar de komst van fondsenreus BlackRock is een noviteit. De huidige aandeelhouders zijn stuk voor stuk autobouwers en hebben er zelf een groot belang bij dat er een goed functio- nerend netwerk van snelladers in Europa komt. Staat de laadinfrastructuur op punt, dan kunnen meer elektrische auto’s worden verkocht.

BlackRock heeft dat terugverdieneffect niet en moet zijn rendement volledig halen uit het succesvol uitbaten van het netwerk. Toch pompt BlackRock volgens het Duitse zakenblad Manager Magazine 500 miljoen euro in Ionity, waarmee het laadpalenbedrijf gewaardeerd wordt op 2,25 miljard euro. Dat wijst er volgens analisten op dat ook alleen met het uitbaten van het snellaadnetwerk goed geld te verdienen is.

Ionity heeft tot nu toe 384 snellaadstations langs de Europese snelwegen, waarvan acht in ons land. Er staan altijd een aantal ultrasnel- laders met een capaciteit van 350 kilowatt (kW), een snelheid die nog geen enkele elektrische auto aankan. De Porsche Taycan heeft op dit moment de meest performante batterij onder de elektrische auto’s, maar ook daar is de laadsnelheid nog beperkt tot 270 kilowatt.

Rijbereik

‘De grote meerderheid van de huidige elektrische auto’s kan op dit moment hooguit 150 kilowatt aan. Maar snellaadinfrastructuur bouw je voor de lange termijn’, zegt de voorzitter van EV Belgium, de sectorfederatie voor bedrijven actief in elektrische mobiliteit. ‘Snellaadpalen gaan algauw tien jaar mee en je moet natuurlijk wel maken dat ze voor die tijd al niet achterhaald zijn’, zegt De Smet.

‘En je ziet dat de ontwikkeling van de batterijtechnologie heel snel gaat.’ Een elektrische middenklasser als de Kia EV6 kan nu al laadsnelheden aan van 240 kilowatt. De Smet waarschuwt wel voor te veel optimisme over laadsnelheden. ‘Die heel hoge capaciteit kan de batterij doorgaans niet zo lang aan.’

Snelladers langs de belangrijkste verkeersassen - en dus autosnelwegen - vormen een cruciaal element in het wegnemen van de belangrijkste obstakels voor de doorbraak van elektrische auto’s. Naast de prijs van elektrische auto’s vormt een gebrek aan laadinfrastructuur de grootste drempel om over te stappen op een e-auto. Die nu nog gebrekkige laadinfrastructuur heeft tot gevolg dat range anxiety veel mensen afschrikt om elektrisch te rijden: bestuurders zijn bang dat ze met hun e-auto niet op de plaats van bestemming zullen aankomen.

Het rijbereik van elektrische auto’s varieert enorm, maar bedraagt op dit moment gemiddeld 340 kilometer. Voor de meeste dagelijkse forensenritten volstaat dat ruimschoots: het opladen gebeurt dan hoofdzakelijk thuis en op de werkplek. Het is pas bij de langere zaken- of vakantierit dat de capaciteit van de batterij niet meer voldoet. En daar spelen de snelladers langs de autosnelwegen hun rol. Afhankelijk van de capaciteit van de batterij van de e-auto kan daar in tien minuten tot een kwartier 100 tot 400 kilometer vers rijbereik worden getankt.

Goedkoop zijn tankbeurten aan snelladers langs autowegen niet, net zoals benzine en diesel tanken op de autosnelweg ook duurder is dan bij de pomp-om-de-hoek. Fastned rekent als basistarief 0,69 euro per kilowattuur, bij Ionity gaat het om 0,79 euro. Dat zijn tarieven die drie tot vier keer hoger zijn dan traagladen thuis of op het werk kost. Maar klanten van snelwegsnelladers zijn doorgaans niet zo prijsgevoelig: die willen vooral instant hun batterij kunnen opladen in zo weinig mogelijk tijd. De prijs is dan van secundair of tertiair belang, waardoor het ook voor investeringsmaatschappijen als BlackRock aantrekkelijk wordt.

EV Belgium-voorzitter De Smet denkt echter dat concurrentie er de komende jaren wel toe zal leiden dat de excessen beperkt blijven: ‘Je ziet dat almaar meer partijen op de markt komen en almaar meer snelladers langs de snel- wegen opduiken’.

Gratis opladen

De belangrijkste multinationale spelers naast Ionity zijn e-pionier Tesla met zijn Superchargers en het Nederlandse Fastned, dat buiten de Benelux ook actief is in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd sleutelen de olieconcerns Total en Q8 met al hun ervaring in het uitbaten van snelwegtankstations ook aan eigen snelwegladers.

Daar komt nog bij dat de merken van de Ionity-aandeelhouders hun gebruikers korting geven op het basistarief van 0,79 euro per kilowattuur. Zo betalen bestuurders van een elektrische Audi niet meer dan 0,31 euro per kilowatt- uur.

Daarmee volgt Audi het voorbeeld van Tesla, dat zijn klanten lange tijd zelfs gratis liet opladen aan zijn Superchargers. Dat gold als een extra stimulans voor mensen om hun auto met verbrandingsmotor te ruilen voor een elek- trische Tesla. Sinds elektrisch rijden iets meer ingeburgerd is, heeft Tesla het gratis opladen in 2017 afgevoerd. ‘Oude’ Tesla’s mochten en mogen nog altijd gratis laden, maar nieuwe auto’s kregen nog jaarlijks krediet van 400 kWh. Daarboven moest voortaan gewoon betaald worden.

Dat maakt dat Tesla de grootste concurrent is voor Ionity. Het netwerk van Tesla in Europa is vooralsnog aanzienlijk groter dan dat van Ionity. Tesla gooit bovendien zijn voorheen gesloten netwerk almaar meer open en maakt van zijn wereldwijde netwerk van Superchargers een zelfstandige winstpoot. Een aantal Nederlandse Superchargers staat sinds begin deze maand ook open voor niet-Tesla’s. Gebruikers hebben de keuze uit twee soorten van tarieven: 0,67 euro per kilowattuur of slechts 0,24 euro bij een maandabonnement van 13 euro. Als de proef een succes blijkt, zal de openstelling in de rest van Europa waarschijnlijk ook volgen.

Acht kandidaten

In Vlaanderen wil minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op de snelwegen minstens om de 25 kilometer een cluster snelladers. De aanbesteding werd aan het begin van de zomer uitgeschreven en nog voor het einde van dit jaar zou duidelijk moeten zijn wie met de concessies gaat lopen. Volgens een woordvoerder van Peeters is de belangstelling voor de 68 snellaadlocaties aanzienlijk, maar is het aantal kandidaten beperkt tot acht. Dat wijst erop dat het in Vlaanderen ook vooral grote snellaadnetwerken zijn die de snelweglaadpalen voor hun rekening zullen nemen.

Los van die aanbesteding schieten in Vlaanderen in een gestaag tempo snellaadstations uit de grond. Vooral op de grote autosnelwegen van en naar Brussel is de afgelopen maanden ijverig gebouwd. Het Nederlandse Fastned opende in enkele maanden tijd vier laadpleinen: aan beide kanten van de E19 ter hoogte van Peutie en de E40 bij Everberg.

Schermvullende weergave Het Fastned-laadplein in Peutie. ©Lieven Van Assche/ID

Die snelladers liggen altijd op een snelwegparking zonder verdere voorziening: de discobal die Fastned traditioneel bij elke opening aan het plafond van zijn laadpalendak hangt, was de enige frivoliteit op een verder troosteloze plek. Een tankstationshop waarover benzinetankstations langs hoofdwegen doorgaans wel beschikken, ontbreekt in Peutie en Everberg.