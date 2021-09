Gezocht: 667.000 jobs...

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 80 procent is in de Wetstraat zowat de oplossing voor alles. Op een werkgelegenheidsconferentie zoekt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) uit hoe 667.000 mensen extra aan de slag kunnen gaan. Zo torenhoog de ambities zijn, zo diep is de kloof over hoe dat doel kan worden bereikt.

Of het nu over het dichten van het gat in de begroting gaat of over de financiering van de pensioenen, in de Wetstraat klinkt het steevast dat we al die uitdagingen de baas kunnen als de werkzaamheidsgraad net zoals in Nederland en Duitsland naar 80 procent stijgt. Vorig jaar was in ons land 70 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. Om tegen 2030 tot het kransje van Europese toplanden te behoren, wat de federale regering zich tot doel heeft gesteld, moeten er 667.000 mensen meer werken dan vandaag.

De regering-De Croo heeft zich daarmee een torenhoge ambitie gesteld. De Duitsers hadden na de arbeidsmarkthervormingen van de sociaaldemocraat Gerhard Schröder tien jaar nodig voor een gelijkaardige sprong. Maar werden in de Bondsrepubliek verregaande en zeer omstreden hervormingspakket doorgevoerd, dan rept het federale regeerakkoord met nauwelijks een woord over hoe die jobs er moeten komen. Te weinig tijd, klinkt het als excuus. Ondanks de maandenlange formatiegesprekken moest Vivaldi door de verwoestende tweede coronagolf in oktober vorig jaar in allerijl worden gevormd.

Wat staat er te gebeuren? Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) organiseert dinsdag en woensdag een werkgelegenheidsconferentie. Met de sociale partners en allerlei stakeholders zoekt hij uit welke hervormingen nodig zijn om de werkzaamheidsgraad te verhogen van 70 procent naar 80 procent. Hoe moet het verder? Een hogere werkzaamheidsgraad is nodig om op een relatief pijnloze manier het gat in de begroting te dichten en op de lange termijn de pensioenen betaalbaar te houden. Voor zo’n verhoging zijn diepgaande hervormingen nodig. Wat is de valkuil? Het water tussen de regeringspartijen en de sociale partners is diep. Het risico is groot dat van hervormingen weinig in huis komt, waardoor de budgettaire problemen van ons land alleen maar groter worden.

Om over de benodigde hervormingen te reflecteren organiseert federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vandaag en woensdag een werkgelegenheidsconferentie. In ons land blijken dergelijke conferenties vaak praatbarakken. Dat risico is ook nu groot. ‘De hoogmis van Dermagne’, klinkt het schamper in liberale kringen.

De bijeenkomst lijkt te kaderen in een communicatieoffensief van de Franstalige socialisten (PS). Vorige week lanceerde minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) haar hervormingsplannen, die met een veralgemeend vervroegd pensioen na een loopbaan van 42 jaar recht uit het verkiezingsprogramma van haar partij leken te komen. De tweedaagse conferentie lijkt daar, wegens haar focus op ‘harmonieuze eindeloopbanen’, een vervolg op.

Paradox

Aan discussiestof is nochtans geen gebrek, want met de Belgische arbeidsmarkt is het als met de Belgische medailleoogst op de Olympische Spelen van Tokio. Ons land deed het er misschien beter dan ooit, maar in vergelijking met gelijkaardige landen blijven we onder de verwachtingen. Alleen in een paar Zuid- en Oost-Europese landen is minder dan 70 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag. Zelfs Roemenië en Bulgarije doen het beter dan België.

Met een werkzaamheidsgraad van 75 procent presteert Vlaanderen beter dan Wallonië en Brussel, waar respectievelijk 65 en 61 procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag is. Maar ook Vlaanderen blijft ruim onder het niveau van Nederland, Duitsland en Zweden. Vooral 55-plussers, laagopgeleiden en mensen met een migratieachtergrond blijken in ons land minder vaak te werken.

Schermvullende weergave

Ondanks de relatief lage werkzaamheidsgraad moeten bedrijven alle moeite van de wereld doen om hun vacatures ingevuld te krijgen. In Vlaanderen stonden eind juli bijna 65.000 vacatures open omdat ondernemingen geen geschikte kandidaat vonden. Dat is bijna een derde meer dan voor het begin van de coronacrisis. De Belgische arbeidsmarkt is paradoxaal genoeg een van de krapste van de Europese Unie. Dat vertaalt zich ook in een relatief lage werkloosheidsgraad. 5,4 procent van de Belgen tussen de 20- en 64 jaar was in 2020 werkloos, waarmee we het beter doen dan het Europese gemiddelde.

Typisch voor de Belgische arbeidsmarkt is dat relatief veel mensen niet aan de slag zijn, maar evenmin werkzoekend zijn. Uit een analyse van het onderzoekscentrum Steunpunt Werk blijkt dat meer dan 1,7 miljoen mensen, meer dan een kwart van de beroepsbevolking, in dat geval verkeert. Het gaat over langdurig zieken, vervroegd en bruggepensioneerden, huisvrouwen en studenten. Ook mensen die de zoektocht naar werk hebben opgegeven, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderopvang vinden of ze de moed hebben opgegeven, vallen in die categorie.

Mits het juiste beleid is een deel van die mensen toch nog naar werk te begeleiden, meent Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk. Als iedereen die actief werk zoekt of om een of andere reden de zoektocht naar werk heeft opgegeven geactiveerd kan worden, stijgt de werkzaamheidsgraad van 70 procent naar 78,2 procent. Als een deel van de langdurig zieken weer aan het werk wordt geholpen (6% van de beroepsbevolking), huisvrouwen geactiveerd worden (5,2%) en het moeilijker wordt met brug- of vervroegd pensioen te gaan (4%), kan de werkzaamheidsgraad boven 80 procent stijgen.

‘Die mensen gaan in de meeste gevallen niet naar werk zoeken, daar is beleid voor nodig’, zegt Vansteenkiste. ‘De regels voor vervroegd vertrek moeten worden verstrengd en er is een aanpak op maat nodig, waarbij wordt gekeken wat nodig is om de betrokkenen te activeren. Dat is zeker zo voor langdurig zieken die nog kunnen werken, maar ook voor huisvrouwen.’

De regels voor vervroegd vertrek moeten worden verstrengd en er is een aanpak op maat nodig. Sarah Vansteenkiste Steunpunt Werk

Huisvrouwen zijn vaak mensen met een migratieachtergrond die wegens hun gezin of om culturele reden niet doorstromen naar de arbeidsmarkt. Door ze te benaderen en hun partner erbij te betrekken kan dat misschien wel lukken. Vansteenkiste benadrukt ook de nood een cultuuromslag wat levenslang leren betreft, zodat werknemers zich tot hun pensioen kunnen bijscholen.

Rode lap

Maar zelfs als die inspanningen worden geleverd, zijn de problemen niet van de baan. Er staan weliswaar veel vacatures open, maar zelfs na wat extra opleiding kan niet iedereen elke vacature invullen. Door de structuur van onze arbeidsmarkt, waarbij de focus ligt op voltijdse en goedbetaalde banen, ligt de drempel voor veel laaggeschoolden te hoog.

84 procent van de hoogopgeleiden is aan de slag, terwijl dat bij de laaggeschoolden amper meer dan de helft is. Hetzelfde is het geval voor mensen die buiten de Europese Unie zijn geboren en in ons land wonen. Nergens in Europa is die kloof zo groot, wat een van de verklaringen is voor het relatief hoge armoedegraad in ons land. 19 procent van de Belgen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is meer dan in Nederland en Duitsland, wier arbeidsmarktbeleid door de Belgische vakbonden wordt verafschuwd.

Een flexibeler arbeidsmarkt, waarbij laagopgeleiden via deeltijdse of tijdelijke banen ervaring kunnen opdoen, kan volgens arbeidsmarkteconomen als Ive Marx (UAntwerpen) een oplossing bieden. Door de strenge regels qua arbeidstijd en flexibiliteit en de hoge loonkosten telt België weinig zulke banen.

Op de bonden en de linkse partijen werkt het woord flexibiliteit als een rode lap op een stier. Marc Leemans, de voorzitter van het christelijke ACV, maakte maandag in een interview met Het Laatste Nieuws duidelijk dat ‘jobs werkbaar, leefbaar en correct verloond moeten worden’ en ze ‘sociale rechten moeten geven’. In één beweging vroeg hij ook dat op studenten- en flexi-jobs en op maaltijd-, eco- en andere cheques en op extralegale voordelen dezelfde sociale bijdragen worden geheven als op gewoon loon. Dat kan 16 miljard euro opleveren, waarmee de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven.

Slaagkansen

Omdat de werkgeversorganisaties ongeveer het tegenovergestelde willen, zegt het veel over de slaagkansen van de werkgelegenheidsconferentie. Beet de centrumrechtse regering-Michel al haar tanden stuk op de hervorming van de arbeidsmarkt, dan liggen zulke hervormingen in de Vivaldi-ploeg nog moeilijker. Om uit het Belgische moeras te geraken wil de Vlaamse regering zelf een aantal hervormingen doorvoeren waar Vansteenkiste en Marx voor pleiten. Omdat Vlaanderen bevoegd is voor het activeren van werkzoekenden, maar federaal de lijnen uitzet voor het arbeidsrecht, heeft het voor een reeks maatregelen het fiat van Dermagne nodig.

Nadat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) Dermagne eerder al had opgeroepen uit zijn pijp te komen, deed Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maandagavond hetzelfde op een event van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Ze willen dat werk wordt gemaakt van een ‘asymmetrische’ uitoefening van het arbeidsmarktbeleid, waardoor Vlaanderen op een aantal vlakken zijn eigen gang kan gaan. Dermagne plant vrijdag een interministeriële conferentie met zijn regionale collega’s waarop de vraag voor een asymmetrisch beleid bekeken wordt.

Maar voor echt ambitieuze hervormingen is het vooral kijken naar de federale regering. Dermagne beloofde dat hij, op basis van de input van de werkgelegenheidsconferentie, tegen het jaareinde voorstellen op de regeringstafel legt. Voor het activeren van langdurig zieken moet zelfs al eerder schot in de zaak komen. Nu de pensioenplannen van Lalieux amper hervormingen bevatten die aanzetten tot langer werken, hopen de liberalen dat Dermagne gedwongen zal zijn enkele heilige huisjes te slopen.