Inflatie dwingt centrale banken geldkraan dicht te draaien

De Amerikaanse en Europese centrale banken kondigen vandaag en donderdag een afbouw van hun stimulus aan om de hoge inflatie terug te dringen. Zijn we klaar voor de eerste belangrijke monetaire verstrakking in lange tijd?

Van te weinig inflatie naar te veel inflatie. De uitdaging voor de centrale banken is het voorbije jaar radicaal veranderd. Deze week vergaderen liefst 20 centrale banken om te beoordelen of een verstrakking van het monetair beleid nodig is om de hoge inflatie terug te dringen.

De aandacht gaat vooral naar de belangrijkste twee centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) zijn van plan de geldkraan geheel of deels dicht te draaien nadat ze sinds de start van de coronacrisis duizenden miljarden in de economie hebben gepompt. Die enorme geldinjectie had als doel de langetermijnrente te drukken en de economie extra zuurstof te geven om haar te beschermen tegen de impact van de pandemie.

De essentie Wat is het probleem? De inflatie in de VS en de eurozone is ver boven de doelstelling van 2 procent gestegen. De hoge inflatie is vooral te wijten aan de forse klim van de energieprijzen en de ontwrichting van de bevoorrading. Wat doen de centrale banken? De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) proberen te voorkomen dat de inflatie nog geruime tijd hoog blijft. Daarom zijn ze van plan hun obligatieaankopen te verlagen en daardoor minder geld in de economie te pompen. Wat zijn de gevolgen? De vermindering van de stimulus van de Fed en de ECB zal wellicht de langetermijnrente doen stijgen. Dat is vooral voor overheden slecht nieuws, omdat zij veel schulden hebben.

Maar het voorbije jaar is de inflatie fors toegenomen. In de VS steeg de inflatie volgens de favoriete maatstaf van de Fed naar 5 procent, het hoogste peil sinds 1990. Daarmee is de inflatie ruim dubbel zo hoog als de doelstelling van gemiddeld 2 procent op langere termijn. In de eurozone steeg de inflatie van 0,9 naar 4,9 procent, het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 1999. De ECB streeft naar een inflatie van 2 procent op middellange termijn.

De spectaculaire versnelling van de inflatie is te wijten aan een combinatie van factoren. In de eerste plaats zijn de prijzen van olie, gas en sommige andere grondstoffen fors gestegen. Ruwe olie is bijna 50 procent duurder dan begin dit jaar. De prijs van Nederlands aardgas, de referentie in Europa, is zelfs verzesvoudigd.

Bovendien heeft de pandemie de bevoorrading van veel bedrijven verstoord. Tegelijk deed het krachtig economisch herstel de vraag naar goederen en diensten sterk stijgen. Dankzij de forse ondersteuning van het monetair en begrotingsbeleid groeide de wereldeconomie het voorbije jaar met bijna 6 procent. Dat is de hoogste groei sinds de jaren 1970. De aanbodzijde kon niet volgen, met als resultaat een tekort aan chips en andere onderdelen en exploderende transportprijzen. Omdat de vraag groter is dan het aanbod kunnen bedrijven de kostenstijgingen gemakkelijk doorrekenen in de verkoopprijzen. In de eurozone wordt de inflatie ook opgekrikt door de tijdelijke Duitse btw-verlaging in de tweede helft van vorig jaar.

De centraal bankiers dachten tot voor kort dat de hoge inflatie tijdelijk was. Ze geloofden dat de hoge grondstoffenprijzen zouden normaliseren en dat de aanvoerproblemen geleidelijk zouden verminderen. Dat zou de inflatie doen terugvallen naar de doelstelling of zelfs eronder. Daarom, en om de economische heropleving niet tot stilstand te brengen, keken de Fed en de ECB de kat uit de boom.

Omikronvariant

Maar vooral bij de Amerikaanse centrale bank is de bezorgdheid over de inflatievooruitzichten de jongste weken en maanden toegenomen. Aanleidingen genoeg: recente inflatiecijfers waren vaak hoger dan verwacht, de omikronvariant van het coronavirus en de vierde golf van de pandemie dreigen ook volgend jaar de aanvoer te verstoren, de druk van de politiek om de inflatie te bestrijden neemt toe en de krapte op de arbeidsmarkt stijgt sneller dan voorzien.

De VS benaderen met een werkloosheidsgraad van 4,2 procent volledige werkgelegenheid en er zijn veel meer vacatures dan werklozen. De vraag naar arbeidskrachten is hoger dan het aanbod, omdat enkele miljoenen Amerikanen sinds de start van de pandemie vervroegd met pensioen zijn gegaan of uit angst voor een coronabesmetting geen job meer willen aannemen.

Het hoge aantal vacatures en de hoge inflatie en inflatieverwachtingen hebben tot gevolg dat werknemers opslag eisen. In de VS stegen de loonkosten in het derde kwartaal het meest in 20 jaar. Als bedrijven die kosten doorrekenen, dreigt een spiraal van stijgende lonen en prijzen en dus duurzaam hogere inflatie.

‘Het is wellicht een goed moment om het woord ‘voorbijgaand’ (transitory) te schrappen’, zei Fed-voorzitter Jerome Powell twee weken geleden toen hij in het Congres werd ondervraagd over de hoge inflatie. Hij voegde eraan toe dat de centrale bank een versnelde vermindering van haar obligatieaankopen zal bespreken.

De Fed zal al het mogelijke doen om een vicieuze cirkel van stijgende lonen en prijzen te voorkomen.

De Fed zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat de hoge inflatieverwachtingen een vicieuze cirkel van stijgende lonen en prijzen veroorzaken. In de VS zijn de inflatieverwachtingen op de lange termijn van zowel de gezinnen als de markten duidelijk hoger dan de doelstelling van 2 procent.

Fors hoger minimumloon

Ook in de eurozone wordt de arbeidsmarkt krapper, maar blijft de stijging van de loonkosten voorlopig beperkt. De loongroei zal wellicht versnellen. De nieuwe Duitse regering is van plan het minimumloon met een forse 25 procent te verhogen, al beperkt de hoge werkloosheid in Spanje, Italië en in mindere mate Frankrijk het risico van een forse loonstijging in de eurozone als geheel.

De beperkte loongroei en inflatieverwachtingen van iets minder dan 2 procent verklaren waarom de ECB zich voorlopig minder zorgen maakt over de inflatie dan de Fed. ECB-voorzitster Christine Lagarde blijft geloven dat de inflatie op middellange termijn - lees: in 2023 - weer onder de doelstelling van 2 procent daalt. Maar niet alle bestuurders van de centrale bank zijn daarvan overtuigd.

Behalve de krappere arbeidsmarkt verklaart ook de grotere budgettaire stimulus waarom de inflatierisico’s in de VS groter zijn dan in de eurozone. Daarom neemt de Fed het voortouw in de afbouw van de stimulus.

De Fed zei begin november dat de maandelijkse aankopen van staatsobligaties en herverpakte hypotheken geleidelijk worden verminderd van 120 miljard dollar naar nul tegen midden volgend jaar. Maar Powells uitspraak van twee weken geleden maakt duidelijk dat de Fed die ‘tapering’ bijna zeker zal versnellen. Veel economen verwachten dat de Fed vandaag beslist om al in maart haar obligatieaankopen stop te zetten.

Een snellere afbouw van de obligatieaankopen brengt ook een eerste renteverhoging dichterbij. In september waren de bestuurders van de Fed nog erg verdeeld over de timing van de eerste verstrakking van het rentebeleid. Toen hintten negen bestuurders op een eerste renteverhoging in 2022 en negen anderen op een eerste verhoging in 2023. Het staat vast dat een meerderheid nu een of meerdere renteverhogingen in 2022 in het vooruitzicht zal stellen. De futuresmarkt verwacht twee of drie Amerikaanse renteverhogingen in het komende jaar.

Schermvullende weergave ECB-voorzitster Christine Lagarde. ©EPA

De ECB is voorzichtiger, maar ook zij plant een vermindering van haar stimulus. Lagarde heeft verscheidene keren gesignaleerd dat de ECB eind maart haar pandemieprogramma van obligatieaankopen (PEPP) zal stopzetten. De formele beslissing valt donderdag. De ECB kocht in oktober en november telkens voor bijna 70 miljard euro obligaties via het PEPP-programma.

Minder duidelijk is wat zal gebeuren met de andere stimulus. De ECB koopt ook maandelijks voor 20 miljard euro obligaties via het kleinere aankoopprogramma APP. Als dat bedrag niet verandert, zakken de totale obligatieaankopen in april van bijna 90 naar 20 miljard euro per maand. Zo’n bruuske vermindering van de obligatieaankopen zou de langetermijnrente wellicht flink doen stijgen.

Om dat te voorkomen verwachten economen dat de ECB het aankoopbedrag van het APP- programma optrekt van 20 naar zowat 40 miljard euro. Zo’n bijsturing zou de totale obligatieaankopen ongeveer halveren, van bijna 90 miljard per maand naar 40 miljard.

Armslag

De ECB overweegt ook het APP-programma flexibeler te maken. Dat moet de centrale bank voldoende armslag geven om bijvoorbeeld meer Italiaanse staatsobligaties te kopen als de langetermijnrente daar sterk zou stijgen. Een bijsturing is ook nodig om Griekse obligaties te blijven kopen. Dat kan niet via het APP-programma, omdat Griekenland een rommelrating heeft.

Een renteverhoging in de eurozone is nog niet aan de orde. Lagarde heeft herhaaldelijk gezegd dat een renteverhoging in 2022 ‘erg onwaarschijnlijk’ is. De nieuwe prognoses die de ECB donderdag publiceert, zullen wellicht aangeven dat de inflatie in 2022 te hoog blijft maar vanaf 2023 weer lager is dan 2 procent.

Het onvoorspelbare coronavirus maakt de zaken niet eenvoudiger. Tot een paar weken geleden zag het ernaar uit dat de Bank of England deze week als eerste belangrijke westerse centrale bank de rente zou verhogen. Maar recente uitspraken van Britse centraal bankiers geven aan dat ze eerst meer duidelijkheid willen over de economische impact van de omikronvariant van het coronavirus en nog even willen afwachten.

De geplande afbouw van de obligatieaankopen en het vooruitzicht van een hogere beleidsrente in de VS zullen de langetermijnrente wellicht doen stijgen. Maar economen verwachten geen forse renteklim. Ze merken op dat niet alleen de vraag naar staatsobligaties zal verminderen, maar ook het aanbod. Het economisch herstel en het uitdoven van steunmaatregelen zullen de begrotingstekorten doen dalen. Daardoor zullen overheden minder obligaties moeten uitgeven.

Peilingen van het persbureau Bloomberg bij obligatiespecialisten geven aan dat de Amerikaanse tienjaarsrente tegen het einde van 2022 met bijna 60 basispunten zou stijgen naar 2 procent. De Duitse tienjaarsrente zou met 50 basispunten stijgen naar 0,1 procent. Bij een stabiel renteverschil met Duitsland stijgt de Belgische rente dan naar 0,5 procent.

De verwachte rentestijging is vooral voor overheden slecht nieuws, omdat de pandemie hun schuld fors heeft doen stijgen. Landen met een hoge schuldgraad, zoals Italië, zijn het meest kwetsbaar. Ook België heeft een hoge schuld, maar heeft meer dan andere landen de lage rente voor een langere periode vastgeklikt. De hogere langetermijnrente zal normaal de rente op woonkredieten doen stijgen.