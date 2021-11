Krijgen we eindelijk supersnel internet?

Alexander De Croo wilde als minister voor Digitale Agenda dat ons land als eerste in Europa supersnel internet kon uitrollen. Vandaag bengelen we aan de staart van het peloton. Is het eindelijk D-day?

Het Overlegcomité komt woensdagvoormiddag samen. Ditmaal niet om de coronamaatregelen te verstrengen. Wel om knopen door te hakken in een dossier dat gevolgen heeft voor de komende 20 jaar. Het 5G-dossier is een item dat premier Alexander De Croo (Open VLD) na aan het hart ligt. Worden de laatste knopen voor de uitrol van het supersnelle internet doorgehakt? Kan de spectrumveiling in de zomer van 2022 doorgaan? Komt er een vierde telecomspeler? Of krijgen anti-5G-groepen nog een kans om het 5G-dossier nog meer te vertragen?

De ontwikkeling van 5G-technologie zou de telecomspelers in de komende 20 jaar 1 miljard euro kosten. Investeringen in infrastructuur niet meegerekend.

Zo onwaarschijnlijk hoog de internetsnelheden voor 5G liggen, zo onwaarschijnlijk traag krijgt België de technologie uitgerold. De Croo zei in maart 2015, tijdens een bezoek aan het Mobile World Congress in Barcelona, aan De Tijd dat hij als federaal minister voor Digitale Agenda de Belgische wetgeving wilde klaarmaken voor de 5G-standaarden. ‘Ik wil dat België een van de eerste landen is die 5G implementeren.’

Die ambitie heeft ons land nooit kunnen waarmaken. Integendeel. België bengelt aan de staart van de 5G Readiness Index. De technologie is nochtans cruciaal in een gedigitaliseerde economie. Niet omdat u de digitale weekendeditie van De Tijd dankzij 5G in 0,8 seconden in plaats van 18,3 seconden met 4G kunt downloaden. Wel om onze industrie, ziekenhuizen en overheden klaar te maken voor een toekomst waarin connectiviteit en massaal veel data een hoofdrol zullen spelen.

Niet alleen onze smartphone, maar ook almaar meer toestellen, machines, fabrieken of hele sites worden verbonden met het internet. Die explosie aan dataverkeer is niet te beheersen met de bestaande infrastructuur die moet rekenen op 4G-technologie en wifi.

We geven een voorbeeld. Als uw weekendkrant wat trager dan gewoonlijk op uw tablet verschijnt, zult u daar weinig last van hebben. Wie een havenkraan van 100 ton die tegen 35 kilometer per uur beweegt vanop afstand bestuurt via het netwerk kan een slechte netwerkconnectie missen als kiespijn. 5G-technologie biedt niet alleen de mogelijkheid om veel meer data over een netwerk te versturen, ze biedt bedrijven ook de mogelijkheid om aan slicing te doen. In mensentaal: het dataverkeer regelen. Zo zal de havenkraan waarschijnlijk altijd voorrang krijgen op het netwerk op iemand die de krant wil downloaden.

Lees Meer Bedrijfswereld slaat alarm over uitstel 5G

Woedende telecomspelers

Zowel de bedrijfswereld als de telecomsector wacht al jaren vol ongeduld op de veiling van het spectrum. Dat moet het echte startschot zijn voor 5G in ons land. Telecomoperatoren die 5G-spectrum aankopen, kunnen dat 20 jaar gebruiken. De investeringen voor de gegadigden zijn niet min. De federale overheid schat 800 miljoen euro op te strijken met de veiling. Daarbovenop berekenden experts dat telecomspelers de komende 20 jaar meer dan 1 miljard euro moeten investeren in de ontwikkeling van de technologie. De bouw van de infrastructuur is daarbij nog buiten beschouwing gelaten. 5G vereist bijvoorbeeld een nieuwe generatie antennes.

800 miljoen DE FEDERALE REGERING HOOPT DAT DE 5G-VEILING 800 MILJOEN EURO OPBRENGT.

Op de weg naar de veiling lagen vele hordes. Er was onder andere de ongerustheid, vooral in Brussel en Wallonië, over de stralingsnormen. Brussel had tot vorige maand met 6 volt per meter de strengste stralingsnorm ter wereld. Het trok die op tot 14,5 volt per meter. Ter vergelijking: in Vlaanderen ligt de grens op 20,6 volt per meter. Daarnaast was er onenigheid over de verdeling van de opbrengsten. De deelstaten willen meer dan de 20 procent die ze uit de veiling van het 4G-spectrum haalden.

De centenkwestie hing als een zwaard van Damocles boven de veiling. Federaal minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) ontmijnde de zaak in de lente van dit jaar door de inkomstenverdeling los te koppelen van de veiling zelf.

Lees Meer De Sutter koppelt 5G-veiling los van centendiscussie

De grootste angel in het 5G-dossier kwam van de grote aanjager, Alexander De Croo. De liberaal pleitte sinds de zomer van 2018 voor een vierde telecomspeler.

In België heeft 91 procent van de gezinnen een telecombundel. De Belg betaalt gemiddeld 30 procent meer dan surfers in onze buurlanden. Volgens De Croo is meer concurrentie de enige manier om lagere telecomprijzen voor de consument te bereiken. Hij baseerde zich daarvoor op een marktanalyse van de telecomwaakhond BIPT. Er bood zich volgens De Croo een ultieme kans aan. Door de veiling van 5G aan de introductie van een vierde telecomspeler te koppelen zou België twee vliegen in een klap slaan: de uitrol van supersnel en goedkoop internet.

Brakel

De Croo haalde zich op die manier de woede van de telecomspelers op de hals. Vooral dat zo’n nieuwe speler de kans kreeg om spectrum te reserveren tegen een voordelig tarief was de traditionele telecomspelers een doorn in het oog. Ze waarschuwden de regering meermaals dat de prijzenoorlog die een vierde speler zou ontketenen een rem zou zetten op de investeringen in nieuwe technologie zoals 5G en glasvezelinfrastructuur.

Het ging er soms bits aan toe. In een interview met Het Laatste Nieuws in 2018 insinueerde De Croo dat Telenet-CEO John Porter glasvezel aanbood in De Croos thuisbasis Brakel om het idee van de vierde speler te laten vallen. Porter was toen not amused.

Ook de regio’s stonden niet echt te springen om een vierde speler toe te laten op de markt. De Vlaamse regering vindt tot vandaag dat een vierde speler niet te veel mag worden gesoigneerd.

Meer dan drie jaar na het lanceren van het idee van een vierde speler hopen De Croo en De Sutter het dossier eindelijk in een definitieve plooi te leggen.

Meer dan drie jaar na het lanceren van het idee van een vierde speler hopen De Croo en De Sutter het dossier eindelijk in een definitieve plooi te leggen. Er ligt een Koninklijk Besluit op tafel dat het mogelijk maakt om in de zomer van volgend jaar een 5G-veiling te organiseren. Die zou in twee fases verlopen. In de eerste fase krijgt een nieuwe telecomspeler de mogelijkheid een stuk spectrum te reserveren voor 83 miljoen euro. Als er geen nieuwe speler opdaagt, kan het gereserveerde stuk spectrum in verschillende delen aangekocht worden door geïnteresseerde spelers.

Wie wordt die vierde speler dan? In 2018 en 2019 zou er interesse geweest zijn uit het buitenland. Of die er nog is, is niet duidelijk. Er is wel een Belgische kandidaat: Citymesh. Mitch De Geest van Citymesh en Stijn Bijnens van Cegeka, dat een meerderheidsaandeel heeft in de zakelijke telecomspeler, lieten eerder dit jaar in een interview met De Tijd weten dat Citymesh een volwaardige vierde telecomspeler wil worden. ‘Dat zou niet alleen interessant zijn voor de prijzen van mobiel internet, maar ook voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling van Belgisch talent’, zei De Geest over die ambities.

Lees Meer Cegeka en Citymesh werpen zich op als volwaardige vierde telecomspeler

Volgens een aantal bronnen die het dossier op de voet volgen, zit een vervelende kiezel in de schoen: artikel 52 van de European Electronic Communications Code (EECC). Dat is een Europese richtlijn die elektronische communicatienetwerken en -diensten regelt. Daarin bepaalt Europa dat wie een stukje radiofrequentie wil reserveren om de concurrentie in de telecommarkt aan te zwengelen eerst moet aantonen dat er een marktfalen is.

Om aan die voorwaarde te voldoen verwijst het kabinet van De Sutter naar twee studies. Ten eerste is er het onderzoek van de telecomwaakhond BIPT uit 2018, die op vraag van de regio’s dit jaar een update maakte. Daarin oordeelt het BIPT dat de 5G-spectrumveiling het ideale moment is om een vierde speler toe te laten. Tegelijk stelt de telecomwaakhond vast dat er geen grote concurrentieproblemen zijn op de mobiele markt. Hij wijst erop dat er drie netwerken zijn en dat ook virtuele operatoren toegang hebben tot die netwerken. Met dien verstande dat er ondertussen consolidatie plaatsvond tussen de grootste virtuele operatoren. Telenet nam BASE over en Mobile Vikings werd overgenomen door Poximus.

+30% Surfen is in België 30 procent duurder dan in onze buurlanden.

De Sutter liet ook een tweede studie uitvoeren bij het bureau Axon. Uit die studie bleek dat de telecomprijzen op korte termijn met 13 procent kunnen dalen dankzij de introductie van een vierde speler. Op langere termijn is het mogelijk dat de dienstverlening van de telecomspelers erop achteruitgaat, zegt het rapport. ‘Dalende winsten kunnen betekenen dat exploitanten minder zullen investeren in gebieden waar concurrentie geen rol speelt (denk aan de dekking van plattelandsgebieden) of hun uitgaven voor kwaliteit zullen verminderen in reactie op prijsconcurrentie.’ Het zijn argumenten die Proximus en Telenet maar al te graag benadrukken.

Op het kabinet van De Sutter kan men verwijzingen naar artikel 52 van de EECC niet meer horen. De minister is ervan overtuigd dat ze er alles aan gedaan heeft om de Europese richtlijn na te leven.

Juridische procedures

Zowel bij de regio’s als bij de telecomspelers leeft de vrees dat de rapporten onvoldoende aantonen dat er effectief een marktfalen is. Zo laat de federale regering volgens hen een opening voor anti-5G-groepen om te procederen tegen de spectrumveiling.

Zowel bij de regio’s als bij de telecomspelers leeft de vrees dat de rapporten onvoldoende aantonen dat er effectief een marktfalen is.

Dat die groepen daartoe bereid zijn, bleek in het verleden. Toen het BIPT in de zomer van 2020 een aantal tijdelijke 5G-licenties toekende, was dat niet naar de zin van een kleine groep tegenstanders. Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Écologique, Fin du Nucléaire, Association pour la Reconnaissance de l’Ectrohypersensibilité en vijf privépersonen stapten naar het Brusselse hof van beroep tegen de beslissing van het BIPT. Het hof oordeelde toen dat hun klacht niet ontvankelijk was omdat er geen persoonlijk belang was bij het betwisten van de wettigheid.

Het geduld van operatoren, bedrijfsleiders en heel wat politici is op. Na ellenlang gebakkelei over stralingsnormen, verdeelsleutels voor de opbrengst van de veiling en het al dan niet toelaten van een vierde telecomspeler overheerst bij iedereen het gevoel dat het eindelijk tijd is om 5G uit te rollen in ons land.